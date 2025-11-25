José José: Anel Noreña y José Joel viven como reyes a costa del Príncipe de la canción, ¡si revive, se vuelve a morir!

¿Cuál sería la reacción de José José (†) si supiera que su exmujer, Anel Noreña, es quien ahora sigue disfrutando del producto de su talento, de décadas de trabajo y del amor del público? A 6 años del fallecimiento del cantante, nos enteramos que su segunda esposa resultó ser la “ganona”. Y es que desde hace 3 años disfruta de las cuantiosas regalías del ‘Príncipe de la canción’, que cobra cada 3 meses.

José José / Redes sociales

¿Cuánto dinero recibe Anel Noreña de las regalías por el trabajo de José José?

Una fuente cercana a la familia nos reveló que Anel Noreña no ha detallado a nadie cuánto recibe, pero se sabe que es una generosa suma de dinero.

“Son jugosas cantidades, porque además de las regalías de Sony (la disquera), también recibe de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) y del uso de marca. De hecho, descaradamente, en su momento también recibió el dinero de gastos funerarios que otorga la ANDA a sus afiliados”.

“Con lo que ha recibido ya se compró un departamento de lujo en Las Águilas (CDMX) y está apoyando a José Joel con el pago de pensión alimenticia para su nieta. También firmó una promesa de compraventa de la casa que renta José Joel, pero no la ha comprado, porque quiere seguir controlándolo a través del dinero”.

Anel Noreña, José Joel y Marysol, familia de José José / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo es la relación de Anel Noreña con sus hijos con José José?

La marcada preferencia de Anel Noreña por su hijo ‘Pepito’ (José Joel) es más que notoria. Otras fuentes consultadas reiteran que a Marysol, la otra hija que tuvo con el intérprete, no le ha dado ni un solo centavo. Mientras Noreña argumenta que Marysol tiene un marido con capacidad económica para darle todo lo que necesita, nos refieren que su hija prefiere evitar la polémica y se ha mantenido en silencio y distante de ella y su hermano.

Anel traicionó a sus propios hijos. Supuestamente, cuando supo que era la heredera universal, dijo que les cedería los bienes por partes iguales, pero después se arrepintió. “ Les dijo: Lo siento, me quedo con todo ”, asegura nuestra fuente.

En Miami, Sarita Sosa prefiere pasar desapercibida y no tiene contacto con nadie de la familia mexicana de su padre. “Nos enteramos de que vive de los rendimientos del dinero que obtuvo de la venta del departamento que tenían sus padres en la zona de Key Biscayne (considerado el paraíso de los ricos en Florida). La casa de Homestead (la residencia familiar) la ocupa con toda su parentela, mas no con su mamá, a quien mandó a una casa de retiro, a la cual tiene derecho por su discapacidad y por ser ciudadana estadounidense”, explica el informante.

Esa propiedad, aclara, hay peligro de perderla, porque se debe una gran suma de dinero en impuestos y pagos de servicios. “De hecho, a Anel no le importa si se pierde, porque con lo que recibe de regalías es más que suficiente y no piensa gastar en pagos de abogados en EU”.

Hijos de José José, revista TVNotas / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién fue el heredero universal de José José?

El 5 de abril de 2023, Anel Noreña, con una sonrisa de lado a lado, dio a conocer que era la heredera universal del fallecido José José, quien trascendió el 28 de septiembre de 2019. La noticia causó muchas especulaciones. De hecho, se sospecha que el documento podría ser apócrifo, pero solo los familiares del cantante en un momento dado podrían impugnarlo.

La duda surge porque se supo de la voz del propio cantante que aborrecía a su exmujer. Tan solo en 2006, muy molesto, en una conferencia con su disquera Sony, dijo sobre ella: “ No fui el amor de su vida. Fui la chequera de su vida ”.

José José / Redes sociales

¿Anel Noreña sufrió un infarto cerebral hace unas semanas?

Por otro lado, nuestra fuente nos revela que, en el círculo en que se mueve Anel Noreña, no creen que sufriera un microinfarto cerebral el pasado 5 de septiembre, como ella informó. Solo se trató, nos detalla, de un malestar por un aumento de glucosa, debido a la diabetes que padece.

Esa vez, la única que fue a cuidarla fue Marysol, pues José Joel se encontraba de vacaciones en el extranjero y no se tomó la molestia de mover un dedo. Fuente a TVNotas

“Extrañamente, Anel no tuvo ninguna secuela, cuando se sabe que cualquier accidente cerebrovascular deja huellas y requiere rehabilitación. Sin embargo, su salud no es buena. Ahora gasta el dinero de la herencia en visitas a diferentes médicos, hasta 3 especialistas en una semana. Uno de sus problemas son las piernas y las rodillas. Además del problema cardíaco que, si no cuida, sí puede terminar en un infarto fulminante”.

Anel Noreña / Redes sociales

¿Cuáles fueron los matrimonios e hijos de José José?

Anel y José José se casaron en 1976.

Él se divorció de Kiki Herrera en 1975.

Hubo muchos episodios de inestabilidad, separaciones y reconciliaciones.

Tuvieron 2 hijos: José Joel (1975) y Marysol (1982).

Se divorciaron en 1991.

De 1992 a 2010, mantuvieron contacto intermitente debido a sus hijos.

La tercera esposa de José José fue Sara Salazar. Se casaron en 1995.

En 1996 tuvieron a Sarita.

Por un tiempo, Sara fue su mánager, hasta que ella sufrió un derrame cerebral.

Matrimonios de José José, revista TVNotas / Archivo TVNotas y redes sociales

¿José José dejó protegidos a sus hijos y a Anel Noreña?

Cuando José José se separó de Anel Noreña, le dejó a ella y sus hijos una mansión en el Pedregal (CDMX), autos de lujo y 10 mil dólares de pensión mensual.

José José, ya muy enfermo de la garganta, replicó molesto: “Me pasé 25 años trabajando diario, cuando el doctor dijo: ‘Esa garganta tiene que descansar’ le pregunté: ‘¿Cuánto hay en el banco?’, para poder tomarme un año sabático. ¡Y no había nada! ¡Se gastaron todo!”.

