Anel Noreña reaparece tras infarto cerebral y confiesa que fue diagnosticada con enfermedad incurable

La salud de Anel Noreña, exesposa de José José, ha sido motivo de preocupación en los últimos días. El pasado 5 de septiembre, los conductores del programa Ventaneando dieron a conocer que había sido hospitalizada de emergencia por un “conato de infarto cerebral”.

En aquel entonces, se mencionó que la actriz Anel Noreña estuvo un corto periodo en el hospital y después fue dada de alta. Por otra parte, su hijo, José Joel, simplemente se limitó a declarar que su mamá se encontraba bien.

Si bien se dijo que ya estaba recuperándose en casa, los fanáticos no dejaron de preocuparse, principalmente por las secuelas que pudo haber dejado esta situación en la celebridad. Es por ello que ella misma decidió hablar de lo sucedido y reveló un preocupante diagnóstico.

Anel Noreña / Redes sociales

¿Qué le pasó a Anel Noreña y cuál es su estado de salud?

En la emisión más reciente del programa ‘Hoy’, la también exmodelo Anel Noreña reapareció y comenzó narrando que todo ocurrió mientras viajaba a Cuernavaca. En algún punto, comenzó a sentirse muy mal y no podía mover parte de su cuerpo.

La persona que la acompañaba se percató de esto y la llevó de forma urgente al hospital, donde, tras una breve evaluación, le diagnosticaron un “conato de infarto cerebral” provocado por un coágulo.

Anel Noreña “Fue un susto horrible de verdad, le puede pasar a cualquiera. Yo iba toda bonita a Cuernavaca, pero nos fuimos directos a emergencias. Mi amiga no sabía lo que yo le decía. Me decía: ‘es que no te escucho’. Ahorita yo me río, pero qué susto. No me funcionaba mi pierna, la boca…. Fue un infarto cerebral muy ligero”

La famosa narró que, tras decirle sus datos personales al médico, se desmayó y, al despertar, sintió pánico y le decía a sus familiares presentes que “no la dejaran sola”.

Su hijo, José Joel, se dijo muy agradecido de que su mamá haya sufrido este percance acompañada de personas generosas y reiteró que la recuperación fue relativamente rápida: “Gracias a Dios, estaba rodeada de gente linda. Gracias a Dios, su cuerpo pudo disolver el coágulo y eso ayudó a que no pasara a mayores”, indicó.

¿Qué enfermedad incurable padece Anel Noreña?

Durante la plática, José Joel y Anel Noreña mencionaron que una de las causas por las que ella padeció este “infarto cerebral ligero” fue por el exceso de azúcar, por lo que los médicos recomendaron que controlara su consumo o, de caso contrario, podría padecer diabetes.

“No es diabetica. Tampoco eres diabética. Tienes que cuidar el azúcar para que no te conviertas en diabética”, le dijo José Joel a Anel Noreña.

Pese a que el primogénito de José Joél negó que su madre tuviera diabetes, Anel Noreña sostuvo que su médico ya le había confirmado la enfermedad: “El doctor me dijo que sí soy diabética”, expresó.

Para finalizar, dijo sentirse muy bien y le aconsejó a todo el público que cuiden su salud para no tener problemas en la vejez: “Aquí estoy. No queríamos que nadie lo supiera. Estoy bien. Por algo suceden las cosas. Si te dicen que eres diabética, cuídense”, concluyó.

Anel Noreña salud / Redes sociales

¿Qué es la diabetes, enfermedad que padece Anel Noreña?

Según sitios médicos como Mayo Clinic, la diabetes, enfermedad que dijo padecer Anel Noreña, es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre son demasiado altos porque el cuerpo no puede producir suficiente insulina o no la usa de manera efectiva.

Los síntomas de esta afección son:

Sed excesiva

Orina frecuente

Hambre constante

Fatiga o cansancio

Visión borrosa

Pérdida de peso sin causa aparente

Si esta enfermedad no es tratada, puede causar complicaciones como problemas oculares, daño renal, enfermedades cardíacas y circulatorias. El tratamiento incluye medicamentos e inyecciones de insulina, así como una dieta controlada.

