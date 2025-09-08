¿Anel Noreña al borde de la muerte? José Joel revela el estado de salud de su madre tras infarto cerebral

El pasado 5 de septiembre, se reportó que Anel Noreña había sido hospitalizada de emergencia. De acuerdo con información de Linet Puente y Rosario Murrieta, conductoras de Ventaneando, en esa semana, tenían una entrevista pactada con la exesposa de José José, pero nunca llegó. Al investigar más sobre el asunto, descubrieron que habría tenido una crisis de salud por un “conato de infarto cerebral”.

“Resultó que efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”, dijo Rosario sobre la salud de Anel Noreña.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y la actriz ya se encuentra en casa. No obstante, la noticia causó mucha preocupación y muchos de sus fans se han preguntado por las secuelas de salud que le pudo haber causado todo esto.

Anel Noreña / Redes sociales

Lee: José José murió intestado en EUA: Buscan a José Joel y Marysol para rescatar la casa de Florida del embargo

¿Qué es un conato de infarto cerebral, complicación que llevó a Anel Noreña a ser hospitalizada?

De acuerdo con sitios médicos especializados, incluyendo Mayo Clinic, un conato de infarto cerebral, complicación de salud que vivió Anel Noreña, es un tipo de accidente cerebrovascular que ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe por un coágulo.

Esto puede causar muchas secuelas severas e incluso la muerte, si es que no se trata a tiempo. Estos son algunos de los síntomas:

Cara caída en un lado.

Debilidad o parálisis en un brazo o una pierna.

Dificultad para hablar o entender el lenguaje.

Problemas para caminar o perder el equilibrio.

Confusión o desorientación repentina.

Si se detecta alguno de estos síntomas en alguien cercano, lo más recomendable es llevar a esa persona al hospital más cercano, pues un tratamiento rápido no solo aumenta las probabilidades de supervivencia, sino que también ayuda a una recuperación óptima.

Anel Noreña estado de salud / Redes sociales

Te podría interesar: Anel Noreña confirma: Compró una casa con las regalías de José José y no las compartirá: “El pastel es mío”

Hijo de Anel Noreña revela el estado de salud de su madre hoy 8 de septiembre

Hoy lunes 8 de septiembre, el programa ‘Venga la alegría’ se comunicó con José Joel, hijo de Anel Noreña y José José, para saber más sobre el estado de salud de la celebridad.

Sin entrar mucho en detalles, el primogénito del fallecido José José aseguró que su madre ya estaba bien y recuperándose en casa, agradeciendo la preocupación que ha mostrado la gente ante esta situación tan delicada.

“Mi hermano, muchas gracias. Todo bien y en orden” José Joel, hijo de Anel Noreña

Aunque su respuesta fue breve, para muchos, fue un indicativo de que la actriz logró tratarse a tiempo y las secuelas de lo ocurrido no son tan graves. Cabe destacar que, hasta el momento, Anel o su equipo no han dado ningún tipo de comunicado sobre su estado de salud o lo que pasará de ahora en adelante.

José Joel comparte cuál es el estado de salud de Anel Noreña luego de haber tenido complicaciones.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/jxM5PbAA5y — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 8, 2025

¿Cuáles son los problemas de salud de Anel Noreña?

En su momento, una fuente cercana a Anel Noreña contó para TVNotas que la actriz estaba pasando por problemas relacionados con la edad y el sobrepeso, por lo que los médicos ya le habían advertido que podría tener un infarto en el futuro.

“Desde hace años, Anel tiene problemas cardiovasculares. Por su edad y el sobrepeso tiene triglicéridos y colesterol altos que le han obstruido varias arterias”, indicó.

Esta misma persona resaltó que Anel debía someterse a una cirugía para tratar su problema de las arterias. No obstante, se niega a hacerlo: “No lo ha hecho, y eso pone en peligro su vida. Está propensa a que le dé un infarto fulminante, de consecuencias fatales”, puntualizó.

Mira: Pepillo Origel destroza a José Joel tras cantar ‘El triste’: “¿Cómo se atreve?”