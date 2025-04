José José murió intestado en EUA: Buscan a José Joel y Marysol para rescatar la casa de Florida del embargo

A principios de año, en TVNotas te dimos a conocer que Sara Sosa corre el riesgo de perder la casa que compró José José en Homestead, Florida, en 2017, debido a la falta de pago de mensualidades de la hipoteca e impuestos. Ahora, una fuente en Miami nos informó que una empresa especializada en la compra de propiedades busca a José Joel y Marysol Sosa para negociar con ellos el rescate de la casa.

¿Quiénes son los herederos de José José según las leyes de Florida?

Aunque Anel Noreña, exesposa del cantante, asegura ser la heredera universal del ‘Príncipe de la canción’, en Estados Unidos tienen otros datos: “José José murió intestado”. De acuerdo con la página de internet Jurado & Associates, P.A., según las leyes de Florida, la viuda, en este caso Sara Salazar, y los hijos, nietos e incluso las hijastras tendrían derecho a sus bienes. Salazar, el 50% y el resto, repartido entre los descendientes sanguíneos y de su viuda (hijastras).

“Ni Sara Sosa ni su mamá han informado de la existencia de un testamento. Los adeudos de impuestos y pagos de las mensualidades de la hipoteca de la casa de Homestead, así como la supuesta venta (indebida) del departamento de Biscayne, hacen sospechar que, efectivamente, el ‘Príncipe’ murió intestado”.

¿Por qué buscan a José Joel y Marysol Sosa para rescatar la casa de José José en Florida?

“Esta empresa especializada en compra de propiedades con diferentes tipos de problemas, como el intestado o el embargo, ofrece a José Joel y Marysol comprar la propiedad con todo y los problemas legales. También pretende asesorarlos en cuanto a qué derechos y obligaciones tienen como herederos intestados conforme a las leyes de Florida”.

De acuerdo con lo que indican las leyes de sucesión intestamentaria de Florida, los bienes del ‘Príncipe de la canción’ en Estados Unidos podrían ser repartidos entre: La viuda, el 50% de la masa hereditaria, los hijos (3) y los nietos (5). Si las hijastras quisieran exigir algo, el tribunal decide si procede o no.

José José: ¿Cuál es la historia detrás de la compra de la casa de Homestead?

“José José compró una casa en Homestead, Florida, en 2017, año en que le diagnosticaron cáncer de páncreas. Viajó a Miami para solicitar un crédito y adquirir una propiedad para su hija Sarita, quien en ese entonces esperaba a su primogénita y tenía 3 años casada con Yimmy Ortiz”.

“Si no se cubren los adeudos, la casa será subastada por el Tribunal de Florida, para pagar al banco y al gobierno”.

“Sara Sosa salió de casa de sus padres a los 16 años, para vivir con Yimmy, su pareja. Regresó con sus padres a la casa de Cocoplum, pero acompañada de su marido, porque no tuvieron para pagar una renta”.

“Cuando el cantante vendió la casa de Cocoplum, le dio dinero a Sarita para que rentara algo junto a su marido. Finalmente, se fueron al departamento de Key Biscayne, copropiedad de José y Sara Salazar. Cuando el artista enfermó, Sarita le pidió que le comprara una casa”.

“A pesar de su edad y estado de salud, José José obtuvo el crédito bancario por ser una estrella y estar amparado por su disquera”. Con el préstamo, informamos que José incluso le pagó el parto a su hija.

“José José compró la casa de Homestead en mayo de 2017. Sarita la ocupó junto con su marido, su cuñado Didier y un primo de Ortiz. Vendieron el departamento de Biscayne, 3 años después de la muerte del ‘Príncipe’. Supuestamente lo dieron en 500 mil dólares (cantidad que no repartieron debidamente, porque su viuda tenía derecho al 50% y los descendientes sanguíneos tendrían que haber recibido la cantidad restante dividida entre todos los herederos intestados del cantante). Sarita se llevó a vivir con ella a su mamá”.

“La casa que aún está a nombre de José Rómulo Sosa (José José) costó 374 mil dólares (monto que actualmente se estimaría en 7 millones 588 mil 460 pesos). El cantante habría dado un enganche de 25 mil dólares. También hay una versión de que pidió a sus amigos 70 mil dólares, mismos que dio como enganche”.

“José José cometió un error. En el contrato hay un apartado donde el comprador marca que en caso de fallecimiento la deuda queda saldada, pero él no lo supo y no lo señaló. Sarita pensó que, al morir su padre, la casa pasaba a ser de su propiedad, pero esto no sucedió".

“Ahora que hay una ejecución hipotecaria, esto se convierte en un gran negocio para los bancos y los condados, y una desgracia para los propietarios”.

Nuestra fuente nos reveló: “Los prestamistas buscan a José Joel o a Marysol, para ver si ellos quieren negociar para que paguen el adeudo al banco y los impuestos, y así puedan conservar la propiedad,o en su defecto, recibir una cantidad como herederos intestamentarios, comprarles la propiedad y, al igual que Sarita y Sara Salazar, los nietos reciban aunque sea un minimo porcentaje”, finalizó.

La ejecución hipotecaria de la casa de José José

No sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de eventos desafortunados: Disputa entre hermanos, problemas bancarios, deudas de impuestos, entre otros.

Empresas especializadas en propiedades ofrecen a los involucrados que conserven la casa o venderla y quitarse un problema legal de encima.

¿Qué dijo José Joel en enero sobre la casa de José José?

acomoda las cosas, no nos urge irnos a pelear a Miami. Me entero, por parte de ustedes, que la niña ya debe la casa, que se la van a quitar. O sea, el que obra mal... ¿Me entiendes?”. "Si tenemos que ir, sería para ver qué podemos salvaguardar de todo lo que había de mi papá. Sus premios, sus joyitas, su ropa, porque teníamos intención de hacer un pequeño museo en Azcapotzalco”.

¿Cómo funciona la sucesión intestada en Florida según Jurado & Associates, P.A.?