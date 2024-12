Amigo de José José, Felipe Ballesteros, se le va a la yugular a Anel Noreña y la tacha de oportunista

José José se fue dolido con sus hijos por lo que dijo Pepe que era un mal padre y que los hacía a un lado por Sara, según aseguró su amigo Felipe Ballesteros.

Archivo TVNotas

La amistad entre Felipe Ballesteros y José José

El cantante Felipe Ballesteros fue muy amigo del Príncipe de la canción, José José (q.e.p.d). Se conocían desde 2007 y tuvo la oportunidad de convivir mucho tiempo con el intérprete, dándose cuenta de la mala relación que había con Anel Noreña.

Felipe comentó si Anel Noreña le llegó a robar dinero al maestro José José. “Él nunca estuvo consciente de todo el dinero que generaba. Se enfocaba en sus excesos. Creo que Anel sí se aprovechó en parte de la situación. Por eso dicen ‘si quieres conocer a la persona con la que te casas, divórciate’. No sé si le robó, pero al final del día compartían todo”.

Mira: La hija menor de José José, Sarita Sosa, ¡a punto de quedar en la calle con todo y familia!

Anel Noreña, José Joel y Marysol Sosa / Facebook: Anel Noreña

Anel Noreña y la herencia de José José

El cantante comentó que Anel se está aprovechando de ser la heredera universal. “Yo creo que lo hace por dinero, una madre no puede dividir a sus hijos”.

Sobre el distanciamiento que hay entre Marysol y Anel, quien es la heredera universal de José José y que no le permitió usar canciones o el nombre de su padre, dijo: “Hasta dónde llegan los problemas; ya murió el maestro. Qué mal, esto sería para que trabajaran juntos y convivieran como familia”.

Respecto al distanciamiento que tuvieron José José y sus hijos, señaló: “Cuando le tocaba el tema de Pepe y Marysol, siempre me decía ‘No, hijo, no es tiempo. Los tiempos son de Dios’. Hasta que se enfermó Sara de una embolia en 2010, se dio el acercamiento con sus hijos”.

“El sí los quería ver, pero estaba dolido por lo que dijo Pepe que era un mal padre y que los hacía a un lado por Sara y la culpó de separarlos tras casarse en 1995”.

Puede gustarte: Anel quiere ayudar a personas sin hogar porque tiene una hermana indigente

Sara Sosa compartió que no está de acuerdo en que Anel no permita a Marysol usar el nombre de José José. / Facebook: Anel Noreña

Sara Salazar sacó provecho tras la enfermedad de su padre para quedarse con algunas propiedades

Respecto a que Sara Salazar y su hija no pueden tocar nada de la herencia del cantante, expresó: “Sí ya hay un tema legal, pues que lo determine un juez. Pero quien sí se adelantó fue Sarita. En Miami todo lo que se vendió lo más seguro fue para ella”.

“Pienso que el maestro sí le firmó un papel para que ella pudiera manejar lo que tenían en Estados Unidos, una casa, un departamento. Por eso era la urgencia de llevárselo para allá”.

Felipe comentó que le reclamó a Sarita por lo que le hizo a José José. “Yo le comenté a Sara que no estaba bien lo que hacía, de esconder a su papá y de no dejar que estuvieran sus hermanos junto a su padre en sus últimos días. Yo creo que está mal de la cabeza”.

“Le dije que ellos tienen derecho, y me respondió que no me metiera, que tenía motivos personales y familiares. Y le dije que motivos, pero no me quiso decir, al contrario; que me mantuviera al margen”.

El intérprete nos contó cómo se conoció con José José. “Nos conocimos en 2007 porque le gustó uno de mis shows y buscó la manera de contactarme y gracias al periodista Bob Logar, quien nos presentó. Después trabajamos juntos en algunas presentaciones”, concluyó.

Podría interesarte: Anel Noreña se reencuentra con Shanik Berman tras polémicas declaraciones sobre José José en LCDLFM