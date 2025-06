El verdadero origen de ‘Almohada’, canción considerada como la más “migajera” de José José

A pesar de los años, José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido solo como José José, sigue siendo uno de los cantantes más queridos por el público. Éxitos como ‘El triste’, ‘40 y 20’ y ‘La nave del olvido’ se han convertido en clásicos de la música mexicana.

Últimamente, en redes sociales, se ha gestado un fuerte debate acerca de la letra de muchas de sus canciones, pues los internautas las han empezado a considerar como “migajeras”. ¿Pero qué es eso? Acá te contamos.

¿Qué es ser “migajero” o “migajera”?

Para quienes no conozcan este término, la palabra “migajero” o “migajera” se usa para describir a una persona que, con tal de retener a una pareja, le acepta cualquier muestra cariño, las sobras, sin importar lo mínima que sea.

Incluso, se dice que quienes tienen estos comportamientos hacen de todo con tal de que les den un poquito de afecto, migajas. Se conforman con tan poco que no les importa si, en la mayoría de las ocasiones, les dejan de lado o les engañan.

Aunque hay unos cuantos que portan el título de “migajero” con orgullo, la gran mayoría considera que ser llamado así es negativo y suele propiciar comportamientos tóxicos en una relación.

¿Cuál es la canción más “migajera” de José José?

No es extraño que muchas canciones de José José sean catalogadas como “migajeras”, pues estas suelen suplicar amor. No obstante, los usuarios han concordado que “Almohada” es la que se gana el primer lugar en la categoría de mendigar amor.

El sencillo ‘Almohada’ habla de alguien que extraña tanto a su pareja que hasta la ve en su cama vacía y la añora con nostalgia. Esto dice parte de la letra:

“A veces te miro callada y ausente,

y sufro en silencio como tanta gente.

Quisiera gritarte que vuelvas conmigo,

que si aún estoy vivo solo es para amarte,

pero todo pasa y a los sufrimientos,

como a las palabras, se las lleva el viento.

Por eso, regreso borracho de angustia.

Te lleno de besos y caricias mustias,

pero estás dormida, no sientes caricias.

Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo.

Mas luego despierto, tú no estás conmigo.

Solo está mi almohada”.

¿Cuál es el verdadero origen de ‘Almohada’, la canción más “migajera” de José José?

En su momento, José José contó que la canción ‘Almohada’ la había escrito el compositor Adán Torres, quien lo buscó hasta un hotel donde se estaba hospedando en Nicaragua para enseñarle la letra.

“Me graba la canción. Le doy las gracias. Me llevo el casete a México. A los 4 días de haber salido de Nicaragua viene la revolución y yo grabo la canción en Londres con Tom Parker. Cuando la descubrimos, nos pareció sensacional”, indicó.

Por su parte, el compositor contó hace algunos años, que escribió este tema luego de que su esposa lo dejara solo: “Estando yo aquí, Marina, mi esposa, que es la musa de la canción, viene a verme. Estamos juntos 15 días y luego ella se va”, indicó.

Según su relato, por un momento olvidó que su amada no estaba y se fue a dormir como siempre. Cuando despertó, fue consciente de su ausencia, lo que le generó una tristeza tan grande que lo inspiró a escribir la canción.

“Estuve un rato. Me fui a acostar y en la mañana estoy abrazando algo. Yo no sé qué es. Estoy dormido. De repente me asusto y al despertar veo que es la almohada, la que tengo abrazando. Salgo de la cama. Agarro la guitarra. Agarro una pluma y comienzo el acorde, y la melodía y los versos empiezan a salir”, relató.

¿Quién es Adán Torres, compositor de la canción ‘Almohada’ que canta José José?

Adán Torres nació en Managua, capital de Nicaragua en 1945. Su canción más conocida es efectivamete “Almohada”, inmortalizada por José José en 1979, de la que han hecho versiones Marc Anthony, Pepe Aguilar, Tito Nieves y Cristian Castro.

Adán inició como músico de rock. Tenía su grupo Los Rockets junto a Ricardo Palma y Armando Paladino, pioneros de este género en su país. Luego migró a Estados Unidos durante la guerra en Nicaragua. En California vivió por más de 40 años y trabajó en una fábrica pasteurizadora.

Aunque compuso más de 50 canciones, muchas no llegaron a ser grabadas por otros artistas. Sin duda, “Almohada” ha pasado a la historia como la canción más romántica y en la voz de José José siempre será recordada.