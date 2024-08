Anel Noreña se reencuentra con Shanik Berman tras polémicas declaraciones sobre José José en LCDLFM

Durante su participación en La casa de los famosos México, la periodista Shanik Berman hizo declaraciones impactantes sobre la industria del espectáculo, revelando detalles íntimos de la vida de José José y Anel Noreña.

Según Shanik, José José le confesó que su divorcio con Anel fue provocado por una nota que ella misma escribió. La revelación ocurrió durante una entrevista en el programa La crema y la nata de Chucho Gallegos, en la cual el cantante le dijo a Chucho: “Por esta mujer me divorcié de Anel”.

Mira: Daniel Arenas: en ‘Hoy día’ ya presentaron al conductor que lo reemplazará

Redes Sociales

Intrigada, Shanik preguntó el motivo, a lo que José José respondió que se debía a un artículo en el que ella citó a Anel diciendo que él era impotente y cuestionando la paternidad de su hijo.

“Dijo: ‘Porque ella escribió una nota en la que decía que Anel afirmó que yo era impotente y que no sabía ni cómo le había hecho el hijo’. Mi fuente fue Anel y yo le dije: ‘Es que a mí me lo dijo Anel’ y me respondió: ‘Por eso me divorcié de ella’”. Shanik Berman

Shanik defendió su nota, explicando que su fuente fue la propia Anel, quien le aseguró que el consumo de sustancias había afectado el desempeño de José José. Esta revelación, según la periodista, fue la causa de la ruptura definitiva de la pareja.

Las Estrellas

Shanik Berman le pide disculpas a Anel Noreña luego de sus polémicas declaraciones

Este fin de semana se llevó a cabo el bautizo del hijo de Andrea Escalona. Debido a esta situación, la conductora invitó para este evento a varios famosos, entre ellos a Shanik Berman (segunda eliminada de La casa de los famosos México) y a Anel Noreña.

Las cámaras de ‘Hoy’ captaron el reencuentro de Shanik y Anel. En esta ocasión, la ex de José José le pidió a Berman aclarar lo que había dicho respecto a su divorcio con el intérprete de ‘Triste’.

“Dijiste que yo había dicho que él era impotente, y no puede ser”, comenzó a decir Anel Noreña, expareja de José José.

Ve: Luis ‘Potro’ Caballero habla tras su salida de La casa de los famosos México: “Se acabó la ansiedad”

En TVNotas nos enteremos que Anel Noreña ya recibió las regalías de José José / Redes Sociales

Shanik intentó solucionar el conflicto diciendo: “No, no, es que yo lo dije mal. Lo que dije es que no sabía cómo me quedé embarazada porque José José tomaba tanto que a veces no podía”.

La exesposa de José José insistió en que jamás comentaría algo tan íntimo: “No, yo no pude haber dicho eso”, a lo que Berman admitió: “Bueno, me lo dijiste en algún momento de enojo, seguramente”.

Anel le pidió a Shanik simplemente retractarse de lo dicho, ya que es algo que le molestó mucho. Por su parte, Berman expresó remordimiento por sus palabras y le pidió disculpas a Noreña ante las cámaras de ‘Hoy’.

“Le pido perdón a Anel porque no debí decirlo. No debí decir lo que dije. No le hice bien a nadie. No me hice bien a mí. No le hice bien a José José, que siempre fue bueno conmigo y, sobre todo, no le hice bien a Anel, que siempre ha sido amorosa y generosa conmigo”. Shanik Berman

Finalmente, Anel aceptó las disculpas de Shanik Berman, quien le aseguró que era importante reconocer sus errores, y ambas se abrazaron para demostrar que todo había quedado en el pasado.

Te puede interesar: LCDLFM: Adrián Marcelo se disculpa con Arath tras encontronazo y ¡lo tachan de “falso” en redes!