Luis ‘Potro’ Caballero habla tras su salida de La casa de los famosos México: “Se acabó la ansiedad”

El pasado domingo 11 de agosto se llevó a cabo la tercera eliminación de La casa de los famosos México.

Durante la última semana, todos los habitantes de ‘La casa’ fueron nominados para la eliminación después de que se les sorprendiera en un complot para las votaciones, algo prohibido según las reglas del programa.

Este incidente llevó a que el público tuviera que decidir entre los 13 nominados, lo que resultó en la eliminación de Potro, quien confesó estar sorprendido.

Potro rompe el silencio tras su salida de La casa de los famosos México

El conductor y exintegrante de La casa de los famosos México, Luis “Potro” Caballero, se sinceró en una reciente entrevista con el programa Hoy tras su inesperada eliminación del reality show.

“Claro que me sorprendió. Dentro de mi quiniela mental, yo pensé que iba a ser Mario Bezares o Sabine”, compartió Potro, destacando que, aunque tenía en mente a otros posibles eliminados, aceptó el resultado con serenidad.

Añadió: “Estoy contento con lo que pasó y voy a disfrutar, la verdad. Ya aquí afuera me pondré al corriente de lo que pasó y por qué la gente igual y no me rescató. A lo mejor no fue suficiente”.

A pesar de su eliminación, Potro expresó alivio al salir de la casa, y mencionó que la presión de estar constantemente pensando en estrategias y posibles ataques había desaparecido.

“Se acabó la ansiedad de estar pensando en estrategias, pensando por dónde atacar dentro de La casa. Yo no soy una persona que ataca con puntos débiles ni golpes bajos. Entonces, creo que di un buen ejemplo de quién soy”. Luis ‘Potro’ Caballero

Potro concluyó sus declaraciones con una reflexión positiva sobre su experiencia en el programa: “Siempre hay un bien oculto en las situaciones”. Aunque su camino en La casa de los famosos México terminó antes de lo esperado, el conductor mostró estar en paz con su desempeño y decidido a seguir adelante con optimismo.

