Anel Noreña sin creer que tiene diabetes tras sufrir derrame cerebral: “Mejor me muero”

Anel Noreña actriz y exesposa del recordado José José, volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que un derrame cerebral la llevó al hospital, donde los médicos le dieron un diagnóstico inesperado: diabetes. La noticia ha dejado en shock a la artista, quien relató a los medios cómo descubrió que algo no estaba bien en su salud y cómo ha sido este nuevo desafío en su vida.

El equipo de Anel confirmó que la actriz ya se recupera en casa después del susto.

¿Qué le pasó a Anel Noreña y cómo descubrió los síntomas de un derrame cerebral?

Durante un encuentro con medios a principios de septiembre, Anel Noreña sorprendió al revelar que había sufrido un derrame cerebral mientras viajaba a Cuernavaca. La noticia encendió las alertas en la industria del espectáculo, pues la actriz de 80 años es considerada una figura entrañable por el público mexicano. En ese momento, compartió detalles sobre cómo comenzó a sentirse mal, generando preocupación entre sus seguidores.

Según relató, los primeros síntomas fueron confusos: dificultad para hablar y pérdida de movilidad en el brazo izquierdo. “Empecé a hablar mal, empecé a estar verdaderamente que no... Yo le estaba hablando fuerte a mi amiga y mi amiga no me oía. Y yo estaba gritando. Entonces empecé a perder el habla, el brazo”, explicó. Al llegar al hospital, los médicos intentaron evaluar su estado neurológico con preguntas básicas, pero su capacidad de respuesta era limitada.

Tras ser sedada para realizarle estudios, los doctores confirmaron que había sufrido un derrame cerebral. Pero lo que más impactó a Anel fue el diagnóstico adicional: diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo regula el azúcar en la sangre

Anel Noreña fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral mientras se dirigía a una entrevista. / Instagram

¿Cómo reaccionó Anel Noreña tras el inesperado diagnóstico de diabetes después del derrame cerebral?

Aunque ya había compartido públicamente su diagnóstico, Anel Noreña sigue sin asimilar que ahora vive con diabetes, una enfermedad que ha transformado por completo su rutina diaria. La actriz no pudo ocultar su incredulidad ante los médicos. “Que si era diabética. Digo: ‘Doctor, ¿véalo usted bien?’ ‘Eres diabética, mi hijita.’ Todas las personas mayores, nos tenemos que cuidar el azúcar y la presión”, expresó con sorpresa.

Ahora, Anel debe seguir una dieta estricta que excluye alimentos procesados, pan, refrescos y cualquier tipo de azúcar. Aunque intenta tomarlo con humor, también reconoce lo difícil que será adaptarse. “Bueno, pues mejor me muero”, dijo entre risas, dejando claro que, a pesar del golpe emocional, mantiene su espíritu fuerte y su característico sentido del humor.

A pesar del susto, Anel Noreña se encuentra estable y ha retomado sus actividades públicas. Recientemente, inauguró junto a su hijo José Joel, de 49 años, una exposición dedicada a José José en la Casa Cultural de Azcapotzalco.

Anel Noreña SUFRIÓ un PRE-INFARTO CEREBRAL y aclara su estado actual de salud. ¡Reveló todos sus síntomas! ¿Qué OPINAS sobre este momento? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/8LHeBKGJXV — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 22, 2025

¿Teme Anel Noreña a la muerte tras enfrentar un derrame cerebral y la diabetes?

Lejos de mostrar miedo, Anel Noreña aseguró que la muerte no le asusta. De hecho, la considera un “premio” que le permitiría reencontrarse con José José, el gran amor de su vida. “No, me daría mucho gusto. Mucho gusto, te vas al cielo. Claro, mi amor (me voy a reencontrar con José José), y con todos mis seres queridos. No, no, no, la muerte, hoy en día es un premio”, declaró con serenidad.

Estas palabras conmovieron a la prensa, que no esperaba una respuesta tan tranquila. Para Anel, la muerte no es el final, sino una oportunidad de volver a estar con quienes ya partieron.