¿Ángela Aguilar stalkea a Cazzu, ex de Nodal? Kunno reacciona a los rumores y dice: “Que sigan hablando”

Otra polémica se cierne sobre la vida de Ángela Aguilar. En medio de todo lo que se ha especulado sobre su presunta separación y reconciliación con Christian Nodal, ahora se le señala de, presuntamente, “stalkear” las redes sociales de Cazzu, expareja de su esposo, por una publicación que compartió su gran amigo Kunno. A raíz de todo esto, el influencer lanza un mensaje que, para muchos, sería una respuesta ante los nuevos rumores. Esto fue lo que dijo.

Ángela Aguilar / Mezcalent

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¿Por qué se dice que Ángela Aguilar “stalkea” a Cazzu, ex de Nodal?

Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, tanto la pareja como Kunno, quien es muy cercano a ellos, compartieron fotos y videos para desmentir esto.

Algo que llamó mucho la atención de los internautas fue una foto que posteó Kunno, en la que, aparentemente, se puede ver una foto de Cazzu en la pantalla del celular de Ángela. Según se dice en redes sociales, fue eliminada y después se volvió a compartir con una imagen diferente.

De acuerdo con lo que se ha especulado, la nueva foto habría sido modificada con inteligencia artificial (IA).

“Bueno, pues supuestamente esta es la foto real y la otra fue hecha con inteligencia artificial, pero varios muchos que sí vieron la foto al instante y se percataron, me dicen que intentaron recrear la fotografía, pero ahora con otra imagen en la pantalla del teléfono”, informó la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’.

En internet, se ha comenzado a decir que, supuestamente, Ángela presuntamente estaría “vigilando” las plataformas de Cazzu, ya que tendría una especie de obsesión con ella. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se le acusa a la joven de estar “traumada” con la argentina. Se ha dicho que, supuestamente, hasta imita su forma de vestir y copia varios aspectos de sus shows.

Presunta prueba de que Ángela Aguilar stalkea a Cazzu / Redes sociales

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Kunno reacciona a los rumores sobre que Ángela Aguilar “stalkea” a Cazzu

A través de redes sociales, Kunno habría reaccionado a los rumores que apuntan a que Ángela Aguilar “stalkea” a Cazzu. Y es que compartió el siguiente mensaje:

“Uno disfruta la vida mucho mejor de esta manera. Que sigan hablando, que yo me relajo”. Kunno

Para muchos, esta declaración no solo fue una manera de burlarse de las especulaciones sobre la presunta obsesión de Ángela con Cazzu, sino también una respuesta a las críticas que ha recibido por estar “pegado” a la joven y Nodal.

Recordemos que, en los últimos días, el influencer ha compartido fotos y videos desde lo que pareciera ser la casa de la pareja en Zacatecas. Muchos internautas teorizan que le “pagaron” para compartir contenido del matrimonio, en un intento de acallar los rumores de separación.

¿Por qué se dijo que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban al borde del divorcio?

Todo comenzó por el estreno de ‘Un vals’, una canción de Christian Nodal en dedicatoria para Ángela Aguilar. Cuando se lanzó el videoclip, muchos notaron que la modelo tenía un parecido con Cazzu.

Aunado a esto, se reportó que, presuntamente, Nodal le era infiel a Ángela con una dominicana. Todo esto, sumado al aplazamiento de su boda religiosa, desató rumores de una presunta separación.

Según informaron algunos medios en su momento, Nodal se habría ido de la casa que comparten juntos en Houston. La pareja no quiso decir nada sobre estas especulaciones y últimamente solo se ha limitado a compartir contenido juntos, como una aparente forma de desmentir todo.

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