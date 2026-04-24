¿FOTOS de Ángela Aguilar y Nodal son hechas con IA? Internautas no les creen y acusan que son falsas

Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentan rumores de separación que intentaron desmentir con una reaparición juntos con fotos en redes sociales, pero ahora algunos usuarios acusan que se trata de Inteligencia Artificial (IA), ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Polémica por fotos de Nodal y Ángela Aguilar: usuarios sugieren que fueron creadas con IA. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de presunta separación de Nodal y Ángela Aguilar?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Pero este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” del sonorense, ya que, anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del cantautor no solo llamó la atención porque es una canción romántica como las que suele escribir, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que Dagna Mata, la modelo del videoclip, presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

Tras la polémica, Nodal salió a dar declaraciones: " No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”. Mientras que los Aguilar deslindaron a Ángela Aguilar del video señalando que “cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carecen de sustento”.

Además, comenzaron a surgir los rumores de presunta separación entre Nodal y Ángela Aguilar, pues Jorge Carbajal mencionó que la hija de Pepe Aguilar estaría muy enojada por el video de “Un vals”, aunque en Sale el sol se cuestionó si se trataría de marketing. Asimismo, Javier Ceriani relató que el cantante sonorense habría engañado a la interprete de “Ahí donde me ven” con una mujer originaria de República Dominicana y los encuentros supuestamente se realizaban en Miami.

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Fotos que compartió Kunno de Nodal y Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Cuándo reaparecieron Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos?

La noche del jueves 23 de abril, Kunno difundió en sus redes una imagen tomada al interior de un avión donde aparece junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal. En la fotografía se observa a los tres abrazados, mientras que el texto que acompaña la publicación, “Felices los tres”, fue interpretado como una respuesta a versiones que habían circulado en torno a la pareja. En otra historia, también se les ve juntos a los cantantes en una pista de aterrizaje, mientras que el influencer escribió: “Mis papis”.

Durante la transmisión del viernes 24 de abril del programa Venga la alegría, se mostró otra imagen relacionada con el mismo viaje. En esta ocasión, la escena fue captada antes del abordaje: ambos aparecen en la pista de aterrizaje junto a una trabajadora, en un momento previo a subir al avión.

Según lo mencionado en el matutino, el día anterior Ángela acompañó a Nodal a un estudio de grabación en la Ciudad de México. Las publicaciones y apariciones recientes han generado distintas lecturas entre usuarios, quienes siguen atentos a cada movimiento de la pareja.

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¿Fotos de Nodal y Ángela Aguilar son falsas y hechas con IA?

En medio de la circulación de imágenes recientes de Ángela Aguilar y Christian Nodal, surgieron comentarios en redes sociales que cuestionan su autenticidad y es que la creadora digital Reina Venenosa, quien, a través de una publicación, puso en duda que el material sea real.

A la fotografía en donde aparecen juntos frente a una pista de aterrizaje, con el cielo al atardecer de fondo, ambos portan lentes oscuros y se encuentran a corta distancia le aumentaron el brillo y comenzaron las dudas sobre si eran Nodal y Ángela Aguilar.

Reina Venenosa escribió: “Me dicen que ni Nodal es que es IA”, y posteriormente añadió: “¿Y los tatuajes?”, en referencia a detalles visibles en el cantante. A partir de estas publicaciones, algunos usuarios retomaron la posibilidad de que las imágenes hayan sido generadas o alteradas con herramientas digitales. En los comentarios también se leen distintas interpretaciones como:



“ Si ya aprendieron esos dos a usar ChatGPT para sus discursos motivadores ¡que no lo hagan para las fotos!” .

. “ No creo que sea Nodal” .

. “ Raro que el entaconado sea más grande que la pelona, es un hecho que es más pequeño ”.

”. “Parece que no es, este está muy blanco”.

Sin embargo, hasta el momento la información de que las imágenes fueron hechas con IA no está confirmada y solamente se trata de un rumor.

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