¡Terror en escuela! La historia de la menor mexicana abusada por maestro: Él queda libre, ella rompe el silencio

Lo que tenía que ser un espacio de cantos y sueños en la Escuela Quetzalcóatl, se transformó en la peor de las pesadillas para una alumna de 14 años y su familia. Hoy, el nombre de Víctor ‘N’, el profesor de coro, resuena no por sus notas musicales, sino por la monstruosa sombra del presunto abuso sexual.

En medio de este hecho, la supuesta afectada, Dany ‘N’ alza la voz y pide: “He aprendido que la familia es lo más importante. Debo tener confianza en mis papás y no quedarme callada, y mucho menos en una situación de peligro como esta. Que las autoridades me cuiden, me protejan, que se haga justicia, que no permitan que este señor quede impune. Mis padres me dicen que me aman mucho, que me apoyan y no me dejarán sola”.

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Mamá de la presunta víctima de Víctor N / Francisco Mancera y cortesía del abogado mata / imagen ilustrativa: Pinterest

El presunto abuso de Víctor ’N’, un maestro de coro, hacia su alumna Danny

Por su parte, entre un relato de impotencia y una valentía que estruja el alma, la señora Leticia Estrada, mamá de la menor, abre su corazón para narrar el calvario que viven. No busca compasión, sino justicia.

Su testimonio es un grito desesperado para una sociedad que ya no puede permitirse mirar hacia otro lado: “Mi hija está con mucha ansiedad, miedo y depresión, al saber que esta persona está afuera. Teme que se le acerque a ella y a nosotros, ya que vive a 5 minutos de nuestro domicilio. Hemos recibido amenazas a través de redes sociales y personas anónimas”, narró.

El pasado 29 de abril, Víctor ‘N’ fue detenido, pero el 29 de mayo, el juez Carlos Luis González ordenó su liberación tras el pago de una fianza de 75 mil pesos y seguir su proceso en libertad. Ante esto, Lety expresó:

“Estamos enojados por el riesgo que tiene mi hija, no solo en lo psicológico, sino en lo emocional, aunque asista a terapia”. Asegura que, por el momento, no busca reparación económica. “Desde el inicio buscamos que pague con cárcel”. Mamá de Danny ‘N’

En septiembre de 2025, Víctor ‘N’ argumentó una supuesta relación de ‘noviazgo’ con la menor. De acuerdo con Lety, así fueron los hechos: “A inicios de septiembre, empezó a abordar a mi hija, le decía que le gustaba, y ella en ese entonces me comentó que lo rechazó. Después, comenzó a amenazarla, que no nos podía decir nada, porque la sacaríamos de la escuela y él podría perder la custodia de su hija, porque, según la mamá de la pequeña, la maltrataba. Así la manipuló”.

Arresto de Víctor ‘N’, profesor que presuntamente abusó de su alumna / Fotos y video: Francisco Mancera y cortesía del abogado mata / imagen ilustrativa: Pinterest



¿Por qué Víctor ’N’, maestro de coro, dijo tener un noviazgo con su alumna Danny?

Se dijo que ellos habían tenido una relación de 3 meses, pero Lety refirió que eso es una tontería: “El día que me di cuenta de esto (5 de enero), levanté la denuncia. Mi hija trató de terminar esa situación, pero él la amenazaba con suicidarse y le mencionaba que él sabía dónde vivimos. Siento que ella quería que yo lo supiera, ya que, cuando vi los mensajes en su celular, me confesó que era su novia. Sentí frustración. Él se presentaba como un hombre respetuoso y amable. A su hija, la pequeña, la utilizaba como vínculo con otras alumnas más”, dijo.

Lety no sabe si el sujeto es divorciado: “Tuvo a sus hijos con una alumna de secundaria. Cuando salió embarazada, tendría 16 años”.

Nos comentó si desde el inicio presintió que su hija estaba en peligro: “Todo sucedió dentro de la escuela. Había actividades fuera. Nosotros acudíamos. Nunca se vieron fuera, porque la recogíamos. Él daba tanta confianza, que las niñas lo llamaban ‘Papá gallino’, tenía 30 años en la escuela”, manifestó.

De acuerdo con Lety, presuntamente, habría más involucradas. “De otras generaciones han salido bastantes. Él pidió a otras niñas ser sus novias, y las autoridades no les hicieron caso”. La mamá de la menor relató que siempre habló de cuidados y temas sexuales con Dany.

“Hablábamos de todo desde la primaria. La forma en que ese maldito sabía por dónde llegarles a las niñas. Aun teniendo control de seguridad, como revisarle el celular, llevarla y recogerla de la escuela, no sirvió de nada”. Mamá de Danny ‘N’

Destacó que hablaron con el director del plantel: “Dijo que el maestro ya no se presentó, que lo buscó, pero no hubo respuesta. El director dijo que desconocía la situación”, contó.

Agregó que el maestro habría ido a su casa: “Esta persona se presentó en mi domicilio. Le pedimos que se fuera, pero insistía en tener buenas intenciones con mi hija. Un delito así se debe comprobar, por eso lo grabé y confesó todo. Mi esposo estaba enojado, pero le pedí no le hiciera nada, porque lo utilizaría en nuestra contra”, puntualizó.

El sujeto se presentó a audiencia, y Lety comentó: “Lo veo cínico. Por estar afuera, piensa que no va a pasar nada. Espero justicia y que las demás, que eran niñas y fueron violentadas, se atrevan a denunciar”, concluyó.

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Liberaron a Víctor N, profesor que presuntamente abusó de su alumna / Fotos y video: Francisco Mancera y cortesía del abogado mata / imagen ilustrativa: Pinterest

¿Cómo va el caso contra Victor ’N’, maestro de coro que presuntamente abusó de su alumna?

El abogado del caso, Carlos Mata, señala:

“Lety llegó a mi fundación pidiendo apoyo. Logramos obtener orden de aprehensión en contra de él. Estuvo a disposición de un juez de control y quedó vinculado a proceso, por el delito de abuso sexual. Él interpuso un amparo, y el juez octavo de distrito ordenó analizar dicha medida cautelar, por lo que se dictó una nueva, determinando que no era prisión justificada”.

“Decretaron una garantía de 75 mil pesos y evitar que se acerque a la víctima, además de firmar periódicamente en el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México. Se han llevado 3 audiencias y se contempla decretar otra medida cautelar. Queremos un brazalete para monitorearlo y tener la certeza de dónde anda este depredador sexual”.

“Es señalado de haber cometido este delito con otras personas documentadas. El colegio fue omiso en hacer revisión puntual. Es específicamente en el área de coro”.

“La diferencia de abuso sexual es que no hay cópula, sino actos libidinosos sobre otra persona, y en la violación se tiene copula. En este caso no existió cópula, solo abuso sexual por los tocamientos a una menor de edad por parte de un señor de 50 años. El delito de abuso sexual en Estado de México es de 8 a 15 años de prisión”.

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