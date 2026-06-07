Exhabitante de ‘La casa de los famosos’ defiende a Vadhir Derbez ante acusaciones de supuesto abuso

A principios de mayo, Vadhir Derbez fue denunciado por presunto abuso. Una joven aseguró que el joven la agredió y tocó sin su consentimiento durante las grabaciones de un video musical. El caso ha generado muchas opiniones divididas, principalmente debido a que ya ha lidiado con acusaciones de este estilo previamente.

No obstante, Natalia Alcocer, exhabitante de ‘La casa de los famosos Telemundo’, salió en su defensa y arremetió contra la denunciante. Te contamos todos los detalles.

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Natalia Alcocer defiende a Vadhir Derbez / Redes sociales

Vadhir Derbez y la denuncia en su contra por presunto abuso

De acuerdo con el documento difundido por ‘De primera mano’, una joven norteamericana de 19 años denunció a Vadhir Derbez por los delitos de violación y violencia física o moral. La presunta víctima sostiene que la violentó mientras trabajaba su más reciente video musical.

“Se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca, yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, Denuncia contra Vadhir Derbez

Según lo especificado en el oficio, la chica abandonó la locación tras liberarse y pidió ayuda a las autoridades. En respuesta, el hijo de Eugenio Derbez declaró que la denuncia es “falsa” y se deriva de un intento de extorsión.

Vadhir afirmó que, previo a que todo saliera a la luz, le habían llegado mensajes para decirle que, si no pagaba cierta cantidad, procederían con la querella. También dijo ser inocente y resaltó tener todas las pruebas que lo demuestran.

Este asunto hizo que se reviviera la denuncia que enfrentó en 2010. En aquel entonces, TVNotas tuvo acceso a una demanda en contra del joven en la que el Condado de Marshall lo acusó de “agresión física” contra una chica de 15 años.

En ese momento, se le señaló al cantante de haber tocado a una adolescente sin su consentimiento. La habría intentado besar y también le habría metido la mano entre las piernas. Aunque hubo un juicio, el famoso no obtuvo condena alguna.

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¿Por qué denunciaron a Vadhir Derbez? / Mezcalent

Natalia Alcocer explica por qué defiende a Vadhir Derbez ante denuncia por presunto abuso

En una entrevista reciente para el pódcast de Mich Rubalcava, Natalia Alcocer dejó claros sus motivos por los que cree en la inocencia de Vadhir Derbez. La actriz mencionó que conoció al hijo de Eugenio Derbez en una grabación.

Tras eso, se volvieron amigos. Sostuvo que, actualmente, mantienen una buena relación y lo cree incapaz de lastimar a alguien.

“Nos hicimos amigos. De hecho, me invitó a su casa, conocí a su papá y creo que son una familia educada. Él siempre fue un chavo que pues, cuando estás en esa edad y la chava es guapa, pues siempre hay hombres que tratan de aprovecharse y más cuando eres mamá soltera, como que te ven un poco vulnerable. Tengo gratos recuerdos de él”. Vadhir Derbez

Considera que todo este asunto es orquestado por personas que “se quieren colgar de él” y/o perjudicarlo de alguna manera: “Es lamentable que salgan personas que se quieran colgar o que quieran aprovecharse del trabajo de otras personas… Meto las manos al fuego por Vadhir”, indicó.

Finalizó diciendo que el actor debe encontrarse en una situación complicada y desea que pronto pueda solucionar este tema.

¿Quién es Natalia Alcocer, exhabitante de ‘La casa de los famosos’ que defiende a Vadhir Derbez?

Natalia Alcocer es una actriz y estrella de realities mexicana.

Actualmente tiene 36 años.

Inició su carrera artística en 2007, al participar en el programa ‘Zona Ruda’.

A lo largo de su carrera, ha participado en diversos programas como ‘Big Brother’ y ‘Survivor’.

En 2022, entró a ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

En su momento, demandó a su expareja, Juan José, por presunta violencia.

Tiene tres hijos.

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