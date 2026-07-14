Exhabitante de La casa de los famosos captado en pleno beso con conductora de Sale el sol: ¿hay romance? VIDEO

Han pasado varios meses desde que la última temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ llegó a su fin. No obstante, vuelve a ser el centro de la conversación después de que un exhabitante fuera captado en un momento romántico con una exconductora de ‘Sale el sol’. Te contamos lo que se sabe.

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Tanya Vázquez de ‘Sale el sol’ estaría saliendo con Stefano Piccioni / Redes sociales

¿Qué exparticipante de ‘La casa de los famosos 2026’ estaría saliendo con una conductora de ‘Sale el sol’?

Se trata de Stefano Piccioni, el brasileño que dio de qué hablar por mostrarse desnudo en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Se viralizaron fotos y videos de la celebridad en plena salida romántica con Tanya Vázquez, una conductora de ‘Sale el sol’.

El material fue compartido por el periodista Javier Ceriani. A través de su canal de YouTube, el comunicador reportó que habían tenido una cita en la Ciudad de México. Señaló que, al parecer, ambos ya habrían iniciado una relación.

En las imágenes, se pueden ver a las celebridades comiendo en lo que parece un restaurante al aire libre. En algún punto, se abrazan y besan. Los dos lucen sumamente contentos.

“La pareja del momento: Tanya Vázquez y Stefano de ‘La casa de los famosos’. Muy famosos los dos. Stefano con Tanya Vázquez. Qué romántico”, manifestó.

No dio más detalles sobre el supuesto romance. En tanto que los involucrados no han querido confirmar o desmentir la información. Las reacciones en redes sociales han sido diversas; la gran mayoría dice apoyar la relación, en caso de que sea real.

Hasta donde se sabe, ambas celebridades están solteras. Algunos usuarios han recalcado la diferencia de edad que hay entre ellos. Y es que el italiano tiene 32 años, mientras que Tanya tiene 48.

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Ellos son Stefano Piccioni y Tanya Vázquez

El perfil de Tanya Vázquez es el siguiente:

Es una actriz y conductora mexicana.

Inició su carrera en el medio artístico en los años 90.

Se le ha visto en grandes producciones como ‘Mujer casos de la vida real’, ‘Rubí’, ‘Amor real’ y ‘Plan V’.

Se casó en 2013 con un empresario. Tuvo una hija con él y se divorciaron en 2016. La separación no se dio en buenos términos.

Actualmente, colabora en ‘Sale el sol’. Se ha especulado que no mantiene una buena relación con Paulina Mercado

Este es el perfil de Stefano Piccioni:

Stefano Piccioni es un modelo e influencer de origen brasileño.

En su país natal, es muy conocido por su participación en el reality ‘Túnel del amor’.

Aunque ya tenía cierta fama, ganó notoriedad al participar en la última temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’.

Tiene 152 mil seguidores en Instagram.

Se le llegó a relacionar con varias celebridades como Kunno y Maripily Rivera. No obstante, nada fue confirmado.

¿Quiénes son Stefano Piccioni y Tanya Vázquez? / Redes sociales

¿Tanya Vázquez despedida de ‘Sale el sol’?

Hace unas semanas, una fuente contó para TVNotas que ‘Sale el sol’ pasaría por una serie de cambios importantes. Entre ellos, un cambio de producción y despidos de ciertos conductores.

Según este testimonio, Tanya Vázquez no estaría incluida entre aquellos que están en la cuerda floja. En tanto que los que sí podrían salir del programa son Joanna Vega-Biestro, Rafael Serdán y Kati Zaragoza. Se contempla que sean sustituidos por Karime Pindter y Aarón Mercury.

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