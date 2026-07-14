Yahir entraría a ‘La casa de los famosos México 2026’ con grave padecimiento, reportan, ¿De qué se trata?

Tal y como mucho se había especulado en redes sociales, Yahir fue el séptimo habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’. Aunque la noticia no fue tan sorprendente, sí generó mucho impacto. Y es que él es uno de los cantantes más queridos del país.

En medio de las revelaciones de los próximos habitantes, se reporta que la celebridad tendría un grave padecimiento que podría dificultar su estancia en el reality. Te contamos los detalles.

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Yahir es el séptimo confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Quién es Yahir, el séptimo habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Yahir Othón Parra, mejor conocido solo como Yahir, es un cantautor y actor originario de Hermosillo, Sonora. Actualmente tiene 47 años. Saltó a la fama en 2002, tras participar en la primera generación de ‘La academia’.

Si bien no ganó el reality, obtuvo mucha notoriedad al quedar en cuarto lugar. Y es que muchos siguen recordando las grandes interpretaciones que hizo de canciones como ‘Corazón partido’, ‘Es por ti’ y ‘Alucinado’.

A partir de allí, sacó sus propios álbumes. También tuvo apariciones en diversos programas y melodramas como:

Enamórate

Desafío de estrellas

La vida es una canción

Quiéreme, tonto

Mi marido tiene familia

La voz México

La desalmada

Juego de voces

En cuanto a su vida personal, se sabe que está en una relación. De igual forma, se conoce que Yahir tiene dos hijos. Con su hijo Tristán ha tenido una relación complicada. Y es que el joven ha lidiado con problemas de adicción.

Sobre su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’, simplemente ha dicho que no espera ganar. Aseguró que dejará que las cosas fluyan a su ritmo. Incluso bromeó diciendo que no cree llegar a la gran final.

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¿Cuál es la enfermedad que padece Yahir, séptimo confirmado de‘La casa de los famosos México 2026’?

En su columna para un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie reportó que, presuntamente, Yahir padece onicomicosis. Esta enfermedad es una infección por hongos que afecta las uñas. Normalmente se da en los pies y causa, entre otras cosas, mal olor. Es muy contagiosa.

“Yahir Othón Parra es uno de los inquilinos de ‘La Casa de los Sarnosos’. Me gustaría cuestionarle al exalumno de ‘La Tarademia’ si ya se trató la onicomicosis de los pies”. Álex Kaffie

Cabe mencionar que, en ningún momento, el cantante dijo tener este tipo de afección. En tanto que los fans resaltan que, en caso de ser verdad, podría generar incomodidad en el resto de los habitantes y, por ende, ser de los primeros nominados de la temporada.

El periodista aprovechó para señalar que, probablemente, Cynthia Klitbo sería una de las primeras eliminadas del reality. Y es que, según él, la actriz tendría problemas de temperamento.

“Mi bola de cristal revela que Cynthia Klitbo será de las primeras eliminadas en ‘La Casa de los Sarnosos’, pues sus arrebatos, altibajos de humor, agrio carácter y pedos mentales van a jugarle en contra. De mí se acuerdan”, manifestó.

Álex Kaffie dice que a Yahir le huelen los pies / Redes sociales

¿Cuáles son los problemas médicos que ha enfrentado Yahir?

Esta no es la primera vez que se habla sobre los problemas médicos de Yahir. En su momento, el cantante confesó que se había sometido a una cirugía para tratar un tumor en la cabeza. La operación fue todo un éxito.

En 2025, narró que había sufrido una intoxicación alimentaria tras consumir un platillo crudo en Hermosillo. En ese entonces, logró recuperarse tras unos días de descanso.

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