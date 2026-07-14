Pedro Sola aparece en ‘Ventaneando’ destrozado y con la voz cortada ¿de tanto llorar? tras polémica con perros

La salud de Pedro Sola enciende las alarmas. En medio de la polémica por sus comentarios acerca de los perros en ‘Ventaneando’, se reporta que, presuntamente, el conductor habría sufrido una fuerte crisis médica. Esto es todo lo que se sabe.

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Pedro Sola sigue siendo criticado por hablar mal de los perros / Redes sociales

¿La salud de Pedro Sola está en riesgo tras polémica sobre perros en ‘Ventaneando’?

A través de redes sociales, la cuenta de ‘Salseo de Frank’ informó que, supuestamente, Pedro Sola sufrió un grave problema médico. Al parecer, relacionado con el corazón.

“Supuestamente, ayer por la noche, llegaron ambulancias al lugar de vivienda de Pedro Sola, en Polanco. Supuestamente, se anda comentando que el señor se puso mal. No se sabe si le dio un bajón de presión o prácticamente le andaba dando un ataque al corazón. La información no es muy clara todavía”, indicó.

Según comentó, un reportero del programa ‘Ventaneando’ habría grabado el momento exacto en el que supuestamente la ambulancia llega por el presentador.

“También se menciona que la pareja de Pedro Sola grabó todo lo que estaba pasando en el momento en el que llegaron los paramédicos. Este material, supuestamente, está en la mesa de producción de ‘Ventaneando’. Platicando y llegando a la conclusión de que si este video lo publican en el programa de hoy”, indicó.

Si bien dijo desconocer si la presunta grabación podría salir a la luz, puso sobre la mesa la teoría de que están planteando el impacto que esto podría tener en el público.

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¿Pedro Sola estuvo en la transmisión de HOY martes 14 de julio de ‘Ventaneando’?

Pese a lo que se reportó hace algunas horas, Pedro Sola sí estuvo presente en la transmisión de HOY martes 14 de julio en Ventaneando. Hasta el momento, no han comentado nada sobre si realmente tuvo una crisis de salud o no.

Se teoriza que, si es verdad, el asunto no habría sido tan grave y no habría habido necesidad de trasladarlo a un hospital. Algo que llamó mucho la atención fue la voz del conductor. Y es que se le escuchaba ronco. El público también notó que no hablaba mucho.

Esto ha generado muchas dudas sobre su estado médico. Previamente, una colaboradora comentó que el economista estaba “completamente desolado y deprimido” por todas las críticas que ha recibido en estos últimos días.

Cabe destacar que, más allá de su disculpa pública, Pedro ya no ha vuelto a tocar el tema y ha asistido al vespertino con normalidad.

Pedro Sola en Ventaneando HOY martes 14 de julio / Redes sociales

¿Pedro Sola despedido de ‘Ventaneando’ por polémica con los perros?

En las últimas horas, diversas marcas han anunciado que dejarán de colaborar con ‘Ventaneando’ tras la polémica de Pedro Sola. Esto no fue tan sorpresivo como se esperaba. Y es que diversos medios ya habían reportado anteriormente que las empresas ya no querían trabajar con el conductor y, en general, con el programa.

Se ha mencionado que, supuestamente, el contrato de Pedro termina en diciembre y los ejecutivos ya no tienen la intención de renovarlo. También se ha reportado que, presuntamente, planean “mandarlo de vacaciones”, en un intento de que la controversia se calme.

Hasta el momento, la salida de Pedro Sola del vespertino de TV Azteca no es algo oficial. Y es que ni los ejecutivos ni el resto de los conductores han dado señales de que esto sea cierto.

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