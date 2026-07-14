Trabajadores de ‘Ventaneando’ estarían preparando demanda contra Pedro Sola por presunto acoso, revelan

A más de una semana de que explotara la bomba por los comentarios de Pedro Sola sobre “envenenar” a los perritos, el rechazo y críticas para el conductor y para ‘Ventaneando’ no ha parado.

La ‘funa’ ha ido más allá del maltrato animal y escaló a acusaciones más serias en contra de Pedro Sola. Y es que el periodista Jorge Carbajal, reveló que presuntamente se estaría preparando una denuncia en contra del conductor por presunto acoso sexual. ¿Qué es lo que se sabe de esta nueva acusación? Te contamos.

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Pedro Sola / Redes sociales

¿Qué dijo Jorge Carbajal sobre la posible demanda contra Pedro Sola?

Durante la transmisión de su programa ‘En shock’, el periodista Jorge Carbajal reveló que los comentarios de Pedro Sola ya estaban perjudicando la imagen de TV Azteca y las demás empresas que forman parte del grupo, al punto de que varias marcas ya estaban retirando sus patrocionios del programa.

“Ahora sí se le viene la noche a Pedro Sola. (...) Está afectando la imagen de la empresa y todos sus negocios. (...) Hay problemas con los patrocinadores...” Jorge Carbajal sobre Pedro Sola

La revelación más fuerte llegó al mencionar que esto fue el inicio para que varios empleados de ‘Ventaneando’ comenzaran a alzar la voz; y que en los próximos días, presuntamente estarían presentando una denuncia formal en contra de Pedro Sola por presunto acoso sexual.

“Este próximo lunes, varios camarógrafos y hombres del equipo de producción van a ir a poner una queja en contra de Pedro Sola (...) porque resulta que dicen que el señor constantemente les anda acosando, pidiéndoles fotos de sus partes e insinuándoles que ‘a ver cuándo aflojan el cuerpecito’.” Jorge Carbajal sobre la demanda contra Pedro Sola

El periodista menciona que miembros de la producción presuntamente le habrían comentado que el conductor supuestamente les pidió fotos íntimas y les hizo comentarios sobre tener algún encuentro de índole sexual; sin embargo, no habían alzado la voz por temor a perder su empleo.

Sin embargo, ningún miembro del programa ha hablado acerca de lo antes mencionado. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

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#ventaneando #pedrosola #noalmaltratoanimal #patychapoy ♬ original sound - Juanita Gaytan @juanita.gaytan Serà el fin de Ventaneando?. En un momento en que la empresa TV Azteca tiene problemas por doquier lo menos que quieren es quedarse sin patrocinadores aumentando la mala fama que a pulso se han ganado. Ahora con la controversia generada por Pedro Sola, salen por fin más gente a levantar sus quejas sobre èl, que decisiones tomará el Tío Richie al respecto?. @Brendiux ❤️ @patriciamedina272 @Los90s con la Trevi @Humberto Pulido @Live Trevi Music @Lucerogt 🌈 @Soy Wendy Guevara #tvazteca

¿Qué acusaciones previas enfrenta Pedro Sola por presunto acoso?

Esta no sería la primera acusación de presunto acoso sexual que enfrentaría Pedro Sola, pues hace unos días se difundió en redes sociales el testimonio de Pavel Gaona, quien señaló haber sido víctima de tocamientos y propuestas inapropiadas por parte del conductor durante una reunión.

También se viralizó un fragmento del pódcast de Roberto Martínez en el que Pedro Sola, quien era el invitado, hizo comentarios sobre el atractivo físico del influencer y le pidió que le escribiera por privado a su teléfono. Estas conductas fueron interpretadas por algunos usuarios en redes sociales como insinuaciones y presunto acoso.

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Pedro Sola ofrece disculpa pública / Redes sociales

¿Qué consecuencias ha tenido la polémica de Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros?

La indignación y rechazo hacia los comentarios de Pedro Sola ha tenido un alcance masivo y no ha quedado solo en las redes.

Instituciones gubernamentales como la Procuraduría Ambiental de la CDMX condenaron los comentarios del conductor. La organización “Va por sus derechos” presentó una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina por la promoción del maltrato animal.

Por si fuera poco, en las últimas horas se hizo público que varias marcas ya han retirado sus patrocinios del programa ‘Ventaneando'. Un caso muy similar a lo ocurrido con Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’.

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