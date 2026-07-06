Pedro Sola desata polémica por comentarios contra los “perrhijos” en Ventaneando: “Darles un bal... a los dueños”

Pedro Sola nuevamente en la polémica, no tanto por algún comentario en contra de una celebridad, si no por lo dicho en contra de las personas que llevan a sus mascotas a todos lados. Sus declaraciones han causado controversia y el debate en redes continúa creciendo.

Pedrito Sola criticado por declaraciones sobre mascotas / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre las mascotas de las personas?

Todo comenzó cuando Pati Chapoy le preguntó a Pedro Sola cómo había pasado el fin de semana. El conductor respondió que había estado tranquilo, aunque reconoció que terminó haciendo varios corajes durante una visita a una tienda.

La conversación se volvió aún polémica cuando puso como ejemplo otra situación que le resulta especialmente molesta: la presencia de perros en establecimientos comerciales y restaurantes.

Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Pedro Sola

Aunque inmediatamente después aclaró que se trataba de una expresión producto del enojo y que “obviamente” no lo haría, el comentario sí causó sorpresa a Mónica Castañeda.

El conductor terminó diciendo que es ilógico que un perro haga sus necesidades dentro de una tienda, sobre todo si es de los lugares en los que hay marcas de prestigio.

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Pedro Sola critica a personas con mascotas en establecimientos / IG: @tiopedritosola

¿Cómo reaccionaron los conductores de Ventaneando al comentario de Pedro Sola?

Las palabras de Pedro Sola hicieron “repelar” rápidamente a Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando, aseguró que aunque él pueda no simpatizar con los perros, hablar de envenenarlos era ir demasiado lejos:

Eso sí no, entiendo que no te gusten, pero envenenarlos jamás. Mónica Castañeda

Pedro todavía se dio el lujo de argumentar en contra de quienes van con perros grandes o varios pequeños:

Los que llevan tres en una carreola, dan ganas de darle un bala... a los dueños. Pedro Sola

Los comentarios en contra del conductor siguen creciendo, ya que cada vez es más común a mascotas acompañando a sus dueños a diferentes lugares. ¿Qué opinan?

Minuto 11:10.

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¿Pedro Sola enseñó de más durante una reciente entrevista?

Pedro Sola fue entrevistado en Ventaneando, donde habló sobre lo sucedido durante su viaje a Corea y explicó las circunstancias que lo llevaron a abandonar esa experiencia.

Al mismo tiempo, en redes sociales se desató un debate entre internautas, quienes comentaban que el pantalón que llevaba puesto parecía demasiado ajustado y dejaba al descubierto la silueta de una parte de su cuerpo que, según algunos usuarios, debería permanecer más “escondida”.

Pedro Sola no habló sobre este peculiar episodio; sin embargo, el video ya suma miles de reproducciones, además de cientos de comentarios y reacciones.

Hace algunas semanas, Pedro Sola sufrió una aparatosa caída con la que terminó con el rostro bastante lastimado, algo que preocupó a sus seguidores.

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