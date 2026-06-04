¿Maestro de La academia involucrado? Su nombre suena campaña que terminó con más de 40 mascotas muertas

Una fuerte polémica sacude a Beto Castillo, profesor de La academia, luego de que su nombre fuera vinculado a una campaña de esterilización en la Ciudad de México que, según denuncias en redes sociales, presuntamente habría provocado la muerte de más de 40 perros y gatos. El actor de doblaje y activista por los animales difundió el evento, pero ahora enfrenta señalamientos indirectos que ya generan indignación entre usuarios.

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¿Cómo surgió la polémica campaña de esterilización vinculada a Beto Castillo en CDMX?

De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, la campaña de esterilización difundida por Beto Castillo en CDMX presuntamente habría terminado en tragedia para decenas de mascotas. Una usuaria identificada como Ximena Martínez relató que el evento estuvo encabezado por la llamada Jornada de Bienestar Animal, en coordinación con la veterinaria Karla Scheendthl Martínez y con promoción del maestro de La academia.

Según la publicación, se pidió una cooperación económica a los dueños de los animales para realizar los procedimientos. Sin embargo, horas y días después comenzaron a reportarse complicaciones graves en los perros y gatos intervenidos.

La denuncia asegura que “ya han muerto más de 40 de los 100 gatitos y perritos de los que operaron”, lo que encendió las alarmas en redes sociales. En un inicio, se habría responsabilizado a los dueños, pero la cantidad de casos similares provocó que acudieran a distintos veterinarios en busca de explicación.

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¿Por qué murieron los perros y gatos tras la campaña de esterilización en CDMX? Denuncian hemorragias y negligencia

Las acusaciones apuntan directamente a presuntas fallas graves durante los procedimientos quirúrgicos. Según el testimonio difundido, veterinarios independientes habrían coincidido en un posible patrón de negligencia médica.

De acuerdo con lo publicado: “todos coinciden en que la señora les perforó pulmón, provocó infección y provocó una hemorragia interna en la mayoría de los casos”.

Además, se señaló que algunos animales presuntamente fueron entregados aún bajo los efectos de anestesia, presuntamente caducada, lo que complicó su recuperación.

Otro de los puntos que más indignación ha generado es la acusación de que: “a algunos los dejaron sin órganos”.

Estos señalamientos no han sido confirmados por autoridades, pero se viralizaron rápidamente, sumando presión pública y exigencias de investigación.

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¿Quién es la veterinaria señalada por la muerte de más de 40 mascotas en campaña de esterilización?

La persona señalada como responsable directa de los procedimientos es presuntamente Karla Scheendthl Martínez. Según la denuncia en Facebook, tras el escándalo la veterinaria habría tomado medidas legales para protegerse.

En la publicación se afirma: “Ya se escondió, protegió legalmente y pidió medidas de protección”.

También se cuestionó su perfil profesional, asegurando que presuntamente no cuenta con cédula y que habría contratado a personas sin experiencia para realizar las cirugías, lo que agravaría la situación.

El testimonio añade: “No tenían cédula pero tampoco la más mínima experiencia en realizar este tipo de procedimientos”.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial de autoridades sanitarias, pero el caso sigue creciendo en redes sociales con llamados a investigar y sancionar.

¿Qué ha dicho Beto Castillo, maestro de La Academia, tras la polémica por campaña de esterilización?

Beto Castillo, profesor de ‘La academia’ y reconocido actor de doblaje, promovió la campaña en sus redes sociales días antes de que estallara la polémica. Incluso compartió imágenes del evento y agradeció a los organizadores.

En su publicación escribió: “Hoy se está llevando a cabo nuestra campaña de esterilización gratuita en Xochimilco. Gracias Karla Scheendthl Martínez y a todo su equipo de seres maravillosos por su labor… Esterilizar es un acto de amor y de responsabilidad”.

Tras las denuncias, usuarios comenzaron a dejarle comentarios exigiendo una postura. Hasta ahora, el actor no ha dado una declaración pública, pero ha respondido a algunos mensajes pidiendo que le envíen información por privado.

Cabe destacar que Beto Castillo es conocido por su activismo en favor de los derechos de los animales, lo que ha generado aún más sorpresa entre sus seguidores al verlo relacionado, aunque sea de manera indirecta, con este caso.

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¿Quién es Beto Castillo y por qué su nombre está en la polémica por mascotas muertas en CDMX?

Beto Castillo es una figura reconocida en la industria del entretenimiento en México. Además de ser maestro de La academia, ha destacado como actor de doblaje y cantante.

Ha prestado su voz a personajes icónicos como Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, Maui en Moana y Luke Skywalker en Star Wars.

Su imagen pública también está ligada al activismo animal, promoviendo causas como la esterilización responsable, el veganismo y la erradicación de la crueldad animal. Por ello, el hecho de que su nombre aparezca vinculado a una campaña cuestionada ha generado una reacción intensa en redes sociales, donde los fans de Beto Castillo, profesor de La academia piden claridad, deslinde de responsabilidades y justicia para las mascotas afectadas.