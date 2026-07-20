Aarón Mercury destapa el doloroso momento en que supo que Oliver Tree había muerto: “Me derrumbé”

Aunque millones se enteraron por las noticias, para Aarón Mercury la tragedia comenzó de una forma mucho más desconcertante. El influencer mexicano reveló que descubrió la muerte de su amigo Oliver Tree a través de mensajes de sus seguidores en redes sociales. Lo que al principio creyó que era una broma terminó convirtiéndose en una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

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Aarón Mercury quiere ir al funeral de Oliver Tree / Redes sociales

¿Cómo se enteró Aarón Mercury de la muerte de Oliver Tree?

La muerte de Oliver Tree sigue dando de qué hablar, especialmente después de que Aarón Mercury compartiera detalles inéditos sobre el momento exacto en que supo que su amigo había fallecido en el accidente aéreo ocurrido en Brasil.

En entrevista con Yordi Rosado, el creador de contenido recordó que todo comenzó una mañana común. Al despertar, notó que decenas de usuarios estaban dejando mensajes extraños en sus publicaciones, muchos de ellos escritos en portugués.

“Descansa en paz, Oliver”, era la frase que más se repetía entre los comentarios. Sorprendido, recordó haberle dicho a su madre:

“Oye, me están llegando comentarios de ‘descansa en paz, Oliver’ en portugués”. Aarón Mercury

Aarón explicó que inmediatamente comenzó a buscar información en Internet, pero en ese momento todavía no existían reportes oficiales ni noticias que confirmaran la tragedia, lo que aumentó su confusión.

Poco después recibió un mensaje de un amigo que vive en Brasil, quien le aseguró que Oliver Tree había muerto y que algunos medios locales ya comenzaban a reportarlo. Sin embargo, Mercury se resistía a creerlo.

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¿Por qué Aarón Mercury pensó que la muerte de Oliver Tree era una broma?

Al escuchar la noticia por primera vez, Aarón Mercury confesó que creyó que se trataba de información falsa. Debido a la cercanía que tenía con Oliver Tree, su primera reacción fue intentar contactarlo directamente.

“Oye, bro, ¿estás bien?”, fue el mensaje que le envió esperando obtener una respuesta que desmintiera los rumores. Sin embargo, la contestación nunca llegó.

El influencer también decidió comunicarse con el mánager del cantante estadounidense para conocer lo que realmente estaba sucediendo. La respuesta que recibió terminó por encender las alarmas.

“Estamos confirmando las cosas”, le dijeron. Esa frase fue suficiente para que comenzara a temer lo peor. Según relató, fue en ese momento cuando entendió que la situación podía ser mucho más grave de lo que imaginaba.

Mientras pasaban los minutos, los reportes comenzaron a multiplicarse y los medios internacionales empezaron a publicar la noticia. Fue entonces cuando Aarón Mercury comprendió que el accidente había sido real y que la posibilidad de perder a su amigo era cada vez más fuerte.

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Oliver Tree y Gaspi murieron debido a un accidente aéreo en Brasil / IG

¿Qué proyectos tenían juntos Aarón Mercury y Oliver Tree antes del accidente?

La amistad entre Aarón Mercury y Oliver Tree no se limitaba a colaboraciones ocasionales. Ambos mantenían comunicación frecuente y seguían trabajando en distintos proyectos para redes sociales.

De acuerdo con el influencer mexicano, una de sus últimas conversaciones estuvo relacionada con un video humorístico que planeaban lanzar próximamente. Incluso, Oliver ya había grabado parte del contenido desde Brasil.

La dinámica consistía en una broma relacionada con un supuesto choque automovilístico. Según explicó Aarón, Oliver fingía haber tomado un vehículo prestado para después estrellarlo, algo que formaría parte del sketch que preparaban.

La existencia de ese material inédito se convirtió en uno de los recuerdos más dolorosos para el creador de contenido, quien reconoció que todavía le cuesta trabajo aceptar que esos planes nunca podrán concretarse.

“Todavía tenemos videos que nunca se publicaron y eso duele mucho” Aarón Mercury

Además, confesó que esta pérdida le enseñó una lección de vida, pues nunca había enfrentado una muerte tan cercana emocionalmente.

Aarón Mercury “No he experimentado muchas muertes cercanas en mi vida y, honestamente, creo que esta ha sido una de las más difíciles y cercanas que me ha tocado vivir”

¿Cómo murió Oliver Tree en el accidente aéreo de Brasil?

Oliver Tree perdió la vida el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El accidente también cobró la vida de otras cinco personas: Gaspi; Lucas Vignale; Lucas Brito Chaves; Alexandre Souza y Charles Marsillac.

De acuerdo con los reportes oficiales, una de las aeronaves se incendió tras impactarse contra un estacionamiento privado, provocando una enorme movilización de cuerpos de emergencia y generando conmoción internacional.

La noticia rápidamente recorrió el mundo y desató una ola de reacciones entre seguidores, amigos y colegas del cantante estadounidense. Sin embargo, para Aarón Mercury el dolor fue mucho más personal.