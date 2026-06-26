Filtran VIDEO de los últimos instantes con vida de Oliver Tree y Gaspi: “Nos enteramos de la trágica noticia”

Un turista que visitó Río de Janeiro a mediados de junio de 2026 no sabía que su cámara había capturado algo que conmocionaría al mundo entero. Al revisar el material de su viaje ya de vuelta en Chile, descubrió que en el fondo de sus videos aparecían Gaspi, Oliver Tree y el director Lucas Vignale, apenas horas antes del fatal accidente que les hizo perder la vida.

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Oliver Tree y Gaspi murieron debido a un accidente aéreo en Brasil / IG

¿Cómo murieron Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale?

La muerte de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire en Río de Janeiro. El accidente dejó seis personas fallecidas en total.

Según el portavoz del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Fabio Contreiras, los rescatistas encontraron cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue hallada en el segundo helicóptero, que cayó aproximadamente a 100 metros del primer punto de impacto. Uno de los helicópteros se incendió al caer en un estacionamiento privado, destruyendo cerca de 20 autos eléctricos en el lugar.

El impacto fue internacional. La muerte de Gaspi y Lucas Vignale generó una ola de dolor en Argentina: días después, sus restos fueron repatriados y sus fanáticos organizaron una despedida multitudinaria en el Obelisco porteño.

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Oliver Tree y Gaspi mueren trágicamente / IG

¿Qué muestra el último video de Gaspi y Oliver Tree en el Cristo Redentor horas antes del accidente que les arrebató la vida?

El clip en cuestión fue grabado el 13 de junio de 2026, un día antes del accidente. En él, el usuario @d.yeego_ aparece en primer plano, estaba de vacaciones con amigos, mientras que en el fondo, de manera nítida, se distingue a Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale disfrutando del atractivo turístico.

El joven no sabía en ese momento lo que tenía grabado. Fue recién al volver a Chile y revisar su galería que lo notó. “Me di cuenta de que en el fondo de un par de mis videos del zapateo habían quedado ellos de forma muy nítida. Este es el registro más claro que tengo de ese inesperado último día”, escribió en su publicación de Instagram, que acompañó con un sentido mensaje de respeto hacia las familias de las víctimas.

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IG

¿Cómo y por qué se grabó el video de Oliver Tree y Gaspi antes del fatal accidente?

El propio autor del video explicó cómo ocurrió todo, revelando detalles que hoy resultan estremecedores tras la tragedia.

“A mediados de junio de este año, me encontraba de vacaciones con tres amigos en Brasil. Durante la tarde del día 13, fuimos a conocer el Cristo” @d.yeego_

El joven contó que decidió grabar un video bailando cueca para sus redes, pero debido al clima nublado tuvieron que repetir varias tomas, lo que los hizo permanecer más tiempo en el lugar.

Fue entonces cuando notaron la presencia de los famosos: “Uno de mis amigos se dio cuenta de que a pocos metros estaban los influencers Gaspi y Oliver Tree”.

Aunque pensaron en acercarse, prefirieron no interrumpirlos:

“Queríamos pedirles una foto, pero como vimos que ellos también estaban registrando contenido, decidimos esperar”. @d.yeego_

Sin embargo, nunca lo hicieron. Al día siguiente llegó la noticia que cambiaría todo: “Nos enteramos de la trágica noticia de su accidente en helicóptero en Río de Janeiro. Quedamos muy impactados y tristes”.

Tiempo después, revisando su galería, descubrió el detalle inesperado: “Me di cuenta de que en el fondo de un par de mis videos del zapateo habían quedado ellos de forma muy nítida”.

El joven cerró su publicación con un mensaje que ha tocado a miles: “Hago esta publicación con mucho respeto para toda la gente que lo seguía… y sobre todo para sus familiares. Q.E.P.D”.

La filtración del último video de Oliver Tree y Gaspi, las emociones se han intensificado. Usuarios han expresado tristeza, nostalgia e incluso incredulidad al ver a los artistas en lo que parecía un momento cotidiano, sin imaginar lo que ocurriría horas después.