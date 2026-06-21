¿Oliver Tree fingió su muerte? Hombre presuntamente captó al famoso cantante conduciendo: “Yo lo vi” | VIDEO

La muerte de Oliver Tree junto a otras reconocidas figuras del entretenimiento podría dar un giro de 180 grados, luego de un polémico video que comenzó a trascender en redes sociales en el que aseguran haber visto al cantante conduciendo un carro. ¿Es real?

Oliver Tree muere en trágico accidente áereo / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió Oliver Tree?

Todo ocurrió el pasado 14 de junio, fecha en la que dos helicópteros chocaron en una zona de Río de Janeiro, Brasil. En una de las aeronaves viajaba el cantante Oliver Tree. Tras diversos reportes, se confirmó que seis personas murieron en el accidente.

Debido a las condiciones en las que quedaron los cuerpos tras el impacto, las autoridades tuvieron que recurrir a las bitácoras de vuelo para identificar a las víctimas.

Entre las personas fallecidas se encuentran:



Oliver Tree : Cantante y amigo de Aarón Mercury,

: Cantante y amigo de Aarón Mercury, Gaspi : Influencer y creador de contenido originario de Argentina,

: Influencer y creador de contenido originario de Argentina, Lucas Vignale : Productor y cineasta argentino,

: Productor y cineasta argentino, Lucas Brito Chaves : productor brasileño,

: productor brasileño, Alexandre Souza y Charles Marsillac , quienes pilotaban las aeronaves involucradas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, los primeros informes apuntan a que un posible error humano habría contribuido al siniestro.

Según las investigaciones iniciales, uno de los helicópteros despegó desde una propiedad privada, mientras que el otro operaba bajo la supervisión de una torre de control. Esta diferencia en los sistemas de comunicación aérea pudo haber dificultado que ambas tripulaciones advirtieran la cercanía entre las aeronaves.

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Oliver Tree y Gaspi murieron debido a un accidente aéreo en Brasil / IG

¿Por qué aseguran que Oliver Tree habría fingido su muerte?

El rumor que ahora señala a Oliver Tree como “sobreviviente” del trágico accidente aéreo en Brasil, inició debido a un video compartido por un usuario en redes sociales, quien asegura haber visto al cantante conduciendo un auto.

Ese man que dizque se murió allá en Brasil, el Oliver Tree, ahorita lo acabo de ver ahí. Anda en un BMW (auto) grande. Usuario en redes sociales

Según lo relatado por el internauta, tuvieron una pequeña interacción, ya que atravesó la avenida y “podría haber sido atropellado”, ante esto, Oliver presuntamente le habría pedido perdón por el momento:

Estos solo finjen su muerte para llamar la atención, ese man ahorita mismo lo acabo de ver ahí. Anda en un carro polarizado todo, él bajó el vidrio para decirme ‘sorry’. Usuario de TikTok

Sin más pruebas por el momento, esto solo ha generado nuevas teorías y especulaciones, por lo que al momento aún se mantiene solo como un rumor en redes sociales .

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¿Oliver Tree tenía novia en el momento de su muerte?

En medio de la tristeza provocada por la inesperada muerte de Oliver Tree, Fiona Chernavskaya, pareja del cantante fallecido, compartió en su cuenta de Instagram una estremecedora despedida al intérprete.

La fotógrafa, que mantuvo una relación con el artista durante varios años, publicó un mensaje que conmovió a miles de usuarios en redes sociales:

La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a los demás, nunca serán olvidadas ni reemplazadas. Siempre me dirías cuando discutíamos, si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima. Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree

En su mensaje, compartió diversas imágenes y recuerdos de las experiencias que vivieron juntos en distintos rincones del mundo. De acuerdo con su relato, ambos tuvieron la oportunidad de viajar por decenas de países e incluso visitar los siete continentes.

Otro de los rumores indicaba que presuntamente Oliver Tree habría sido amenazado de muerte previo al trágico desplome de los helicópteros.

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