Muerte de Oliver Tree: Su mamá lo despide con desgarrador mensaje: “Hiciste un lugar mejor”

Ha pasado casi una semana desde el accidente que mató al cantante Oliver Tree y a cinco personas más. En medio del luto, su madre, Christine Begin Nickell, se hace presente con un desgarrador mensaje de despedida. Te contamos lo que dijo.

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Mamá de Oliver Tree se pronuncia tras muerte del cantante / Redes sociales

¿Cómo murió el cantante Oliver Tree?

El pasado 14 de junio, se registró un choque entre dos helicópteros en una zona urbana de Río de Janeiro, Brasil. Las aeronaves impactaron el aire y se desplomaron; una lo hizo en un estacionamiento privado y la otra a 100 metros de la colisión inicial.

No hubo sobrevivientes. Se reporta que en uno de los helicópteros viajaban cinco personas, mientras que en el otro solo viajaba el piloto. Estas son las identidades de las víctimas:

Oliver Tree : Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’.

: Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’. Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’: Youtuber e influencer argentino.

Youtuber e influencer argentino. ﻿﻿Lucas Vignale : Productor y cineasta argentino.

: Productor y cineasta argentino. ﻿﻿Lucas Brito Chaves: Productor brasileño.

Productor brasileño. ﻿﻿Alexandre Souza: Piloto de una de las aeronaves.

Piloto de una de las aeronaves. ﻿﻿Charles Marsillac: Piloto del segundo helicóptero.

Según se informó, el estado de los cuerpos impidió su reconocimiento de forma tradicional. Las autoridades se basaron en la bitácora de viaje de cada helicóptero para su identificación.

Hasta el momento, siguen las investigaciones para determinar la causa. No obstante, se cree que fue un “error humano”. Y es que no se registraron fallas mecánicas y el clima era “perfecto”. Además de que los pilotos contaban con una gran experiencia.

En redes sociales, han surgido teorías. Una de las más sonadas ha sido que el siniestro fue orquestado por la exdisquera de Oliver, ‘Atlantic Records’. Se dice que la empresa estaba molesta por la renuncia inesperada del cantante.

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¿Qué le pasó a Oliver Tree? / Redes sociales

Así fue como la mamá de Oliver Tree despidió a su hijo

A través de Facebook, la madre de Oliver Tree lanzó un emotivo mensaje para despedirlo. En su publicación, la señora Christine Begin agradece a su hijo por las cosas buenas que hizo por el mundo y le desea un eterno descanso.

“Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos tan orgullosos de ti. QEPD”. Mamá de Oliver Tree

El post no tardó en hacerse viral y los internautas lo llenaron de comentarios solidarios para que la familia pudiera sobrellevar su luto de la mejor manera posible. Estas son algunas palabras que se podían leer:

“Tuvimos la suerte de haber conocido a Oliver”

“Serás recordado para siempre”

“Un abrazo para la familia”

“Que su recuerdo y música sean de bendición”

“Les envío amor y oraciones a todos ustedes”

“Era una persona tan especial”

¿Cuándo y dónde será el funeral de Oliver Tree, quien murió en un choque de helicópteros en Brasil?

Hasta el momento, la familia no ha querido dar detalles sobre cuándo o dónde serán los ritos funerarios de Oliver Tree. En su momento, Aarón Mercury, quien fue un gran amigo de él, expresó su deseo de asistir al último adiós del cantante.

No obstante, relató que, hasta el momento, no ha tenido comunicación con la familia y el mánager no le ha podido dar mucha información. También resaltó no saber si realmente debería ir, pues una parte de él considera que los familiares necesitan vivir ese momento en completa privacidad.

“Solo con su manager, pero solo tantito no he recibido una respuesta más como tal, pero es mi hermano,me ayudó a cumplir muchos de mis sueños. Sí, sería lo ideal, no sé no quiero hostigar a nadie, cada quien está sintiendo lo propio”, declaró.

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