Aarón Mercury revela la última conversación que tuvo con Oliver Tree, ¿fue durante el accidente? “No sé qué hacer”

La muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo de Brasil la mañana del 14 de junio sigue generando conmoción entre sus colegas; tal es el caso de Aarón Mercury, quien nuevamente se sinceró sobre la partida de su amigo. ¿Qué dijo sobre su última conversación? Te contamos los detalles.

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Oliver Tree murió tras un accidente aéreo en Brasil. / Redes sociales, Canva

¿Cómo murió Oliver Tree, amigo de Aarón Mercury?

La tarde del 14 de junio las redes sociales se inundaron con la noticia de un terrible accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. Momentos después de que las imágenes y videos adquirieron visibilidad, se informó que a bordo de uno de los helicópteros se encontraba el productor Oliver Tree.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, cuando dos helicópteros se impactaron. Debido a la fuerza con la que ocurrió el choque, algunos de los restos de las aeronaves cayeron en edificios que resultaron dañados, pero una de las unidades cayó en un estacionamiento, donde se incendió y generó una enorme cortina de humo.

Horas después del accidente, se informó que en uno de los helicópteros viajaban 5 personas, mientras que en el otro solo estaba el piloto. Además del productor y cantante estadounidense, perdieron la vida: Gaspar Prim (Gaspi), Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza Charles Marsillac.

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Muere Oliver Tree y youtuber Gaspi perdieron la vida en accidente aéreo. / Redes sociales, Canva

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury al enterarse de la muerte de Oliver Tree?

Ante la rapidez con la que circuló la noticia por redes, Aarón Mercury aseguró estar devastado tras lo ocurrido. Cabe recordar que el influencer mexicano y Oliver Tree colaboraron juntos hace unos meses, durante Supernova Genesis, pues fue Tree quien lo acompañó en su caminata al ring.

A través de sus historias en Instagram, el exparticipante de La casa de los famosos México se dejó ver afectado por la noticia, deseando que todo se tratara de una broma; mientras que en su publicación posteó una foto en la que aparece con Oliuver y le dedicó un emotivo mensaje.

“Para mi hermano Oliver: Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño, y me hiciste parte del tuyo. Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos haya juntado. Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso, hay pocas personas como tú que, siendo tan grande, mantenían un alma tan hermosa. Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy.” Aarón Mercury

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Aarón Mercury devastado tras la muerte de Oliver Tree. / Redes sociales

¿Cuál fue la última conversación entre Aarón Mercury y Oliver Tree?

Después de que salieron a la luz supuestas teorías sobre la muerte de Oliver Tree y el argentino Gaspi, la prensa volvió a abordar a Aarón Mercury con preguntas sobre la partida de su amigo. Fiel a su estilo, el influencer se sinceró sobre el tema y compartió una de las últimas conversaciones que tuvo con su colega.

“Lo último que hablamos fue justo que le había mandado como unos videos de ‘oye qué te parece si subimos este’, era uno de un antro donde movíamos la cabeza y otro en donde él me mandó sus clips para decir que según había chocado con mi coche”, contó el influencer.

Asimismo, detalló que, aunque se puede tratar de un “video estúpido”, siempre quiso compartirlo a manera de despedida y homenaje. “Yo tengo muchos videos con él… No sé qué hacer con todos esos videos, la verdad”.

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Aarón Mercury y Oliver Tree tras su muerte. / Redes sociales

¿Cómo está Aaron Mercury tras la muerte de Oliver Tree?

Finalmente, Aarón Mercury aseguró sentirse triste con lo ocurrido y envió un abrazo a todos los amigos y familiares del productor estadounidense, pues confesó que su conexión fue genuina y siempre lo apoyó en sus sueños.

“Ando bastante triste, devastado, la verdad es que mal, es una noticia que no quisieras que no existiera, que no fuera real, que no pasara, pero así es la vida y la verdad es que este hombre vivió increíble la vida”. Aarón Mecury

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