Aarón Mercury sufre choque y su camioneta queda destruida; muestra sus heridas: “Iba a una locura” VIDEO

Meses después de que Aarón Mercury compartió compartió que se compró una camioneta millonaria, el influencer sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió un fuerte accidente abordó de su vehículo, el cual quedó destrozado.

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Aarón Mercury sufre aparatoso accidente. / Redes sociales

¿Cuándo se compró Aarón Mercury la camioneta que chocó?

Luego de que Aarón Mercury se convirtiera en campeón de Las estrellas bailan en Hoy junto Briggitte Bozzo, el creador de contenido compartió con sus fans que uno de sus más grandes sueños de pequeño se había hecho realidad.

Junto a una serie de fotos en las que posa frente a una camioneta blanca de lujo, Mercury detalló que logró conseguir el vehículo de sus sueños tras varios años de esfuerzo y trabajo constante, noticia que inundó de comentarios positivos las redes.

“Lo que era un sueño inalcanzable, hoy se está logrando. En momentos como estos te das cuenta que todas las veces que no te rendiste valieron la pena y que uno debe seguir dándole duro por conseguir su sueño aunque a veces el camino sea oscuro. Nuevo coche que significa un logro más y más gasolina para seguir consiguiendo más”. Aarón Mercury

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Aarón Mercury presume camioneta de lujo. / Redes sociales

¿Cómo chocó Aarón Mercury su camioneta de lujo?

En medio de la polémica que enfrenta Aarón Mercury en su debut como actor, el exhabitante de La casa de los famosos México compartió un video que alarmó a los internautas al dar a conocer que chocó la camioneta de lujo que adquirió meses atrás.

“Choqué mi camioneta nueva, la que tanto les había presumido y andaba tan feliz”, dice al inicio del clip y, posteriormente, detalla cómo es que el vehículo quedó destruido.

De acuerdo con Aarón Mercury, iba de regreso a su casa cuando ocurrió el accidente. Además, sus llantas se encontraban en mal estado y el pavimento estaba mojado por la lluvia, lo que jugó en su contra. Asimismo, admite que iba más rápido de lo normal, situación que ahora lamenta.

“Sí iba un poquito rápido; tampoco es que iba a una locura, pero iba un poco más rápido de lo normal. Al momento de intentar frenar, choqué, un choque bastante fuerte. Choqué tres veces con una barda que, por suerte, aguantó”. Aarón Mercury

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¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury tras sufrir fuerte choque?

Al final del clip, Aarón Mercury aseguró que, aunque no sufrió lesiones graves, el accidente causó preocupación en su familia y también en sus seguidores, pero agradece que, aunque pudo ser una mala noticia, no tiene lesiones graves.

“Estuvo muy cerca de ser algo muy malo. O sea, no es una mala noticia, pero al final sí me lastimé la rodilla, pero dentro de lo que cabe todo salió bien”, concluyó Mercury.

Las reacciones entre seguidores y colegas no se hicieron esperar, algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Aarón que fuerte, un angelote los cuida”.

“Lo más importante eres tú, mucha buena vibra, tienes un angelote”.

“Se me apachurro el corazón horrible. Te quiero mucho”.

“Lamento mucho lo de tu camioneta, sabemos todo el esfuerzo que pusiste para poder adquirirla”.

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