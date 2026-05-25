Aarón Mercury sufre bochornoso momento con una fan en firma de autógrafos, ¡la mujer explotó!: “Se enojó”

A pocos días de debutar en las telenovelas, Aarón Mercury acaparó la atención de las redes, pero esta vez no fue con su sorprendente físico o su inigualable carisma, sino todo lo contrario, pues sus acciones dejaron muy desilusionada a una fan.

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Fan de Aarón Mercury sufre desilusión. / Redes sociales

¿Cómo fue el bochornoso momento entre Aarón Mercury y su fan?

En el video que circula en redes, se observa a Aarón Mercury en una firma de autógrafos conviviendo con parte de sus seguidoras; cuando es el momento de pasar de una de ellas, el influencer firma una libreta y después intercambia palabras con la fan, quien baja del escenario aparentemente molesta.

Aunque el audio del video no se alcanza a percibir completamente, Mercury voltea a la cámara que lo está grabando cuando la chica sale de la escena y explica que no recordó su nombre, situación que, aparentemente, habría molestado a la joven.

Pese al descontento que se vivió, Aarón Mercury se mantuvo sonriente en todo momento; incluso el resto de los presentes siguieron gritando y teniendo interacción con el influencer, pero la acción ya está dando de qué hablar en redes.

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Fan de Aarón Mercury molesta. / Redes sociales

¿Qué dijo Aarón Mercury tras el enojo de su seguidora?

En el video se puede apreciar que Aarón Mercury intenta abrazar a la joven y le dice: “No te enojes”, pero ella opta por negarse a la foto y decide bajar del escenario. Aunque Aarón Mercury molestó por lo ocurrido, usuarios desaprobaron la actitud de la joven.

A través de redes, principalmente X, expresaron que en ocasiones resulta imposible que los influencers o famosos recuerden el nombre de todos sus seguidores, mientras que otros aseguraron que por el ruido de los presentes no se logra percibir lo que ocurre.



“Yo soy solo una fan, no soy la famosa”

"¿Si sabe cuántos seguidores tiene? Aunque sea alguien de años obvio se le va a patinar”

“Que mujer tan nefasta, hizo sentir mal a mi Mercurio”

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Aarón Mercury se mantuvo positivo pese a enojo de su fan. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Quién es Aarón Mercury y por qué se hizo famoso?

Aarón Mercury es un creador de contenido de tan solo 25 años que saltó a la fama a través de videos en TikTok poco antes de la pandemia. Tras su éxito y buena aceptación en redes ingresó a La casa de los famosos México, donde se volvió viral desde sus primeros días en el reality.

Después de que concluyó con éxito su participación en el programa tras ser finalista, consiguió una oportunidad en el medio artístico en la telenovela “Corazón de Marruecos” de Rosy Ocampo.

Sin embargo, no ha abandonado su proyecto en redes; continuamente hace lives y participa en eventos relacionados a los creadores de contenido. Recientemente, destacó en Supernova al vencer a Mario Bautista, lo que le brindó la oportunidad de acercarse a otro tipo de público.

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Así fue el bochornoso momento de Aarón Mercury con una fan: