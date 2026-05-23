¿Es la novia de Aldo de Nigris? Filtran FOTO de su supuesta conquista, ¿ya encontraron a la afortunada?

La identidad de la novia de Aldo de Nigris habría sido presuntamente filtrada por su abuela doña Leticia Guajardo, conocida como ‘doña Alegría’, y para terminar de romper el corazón de sus fans, se reveló que no se trata de Elaine Haro, como diversos rumores apuntaban.

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¡Aldo De Nigris ya no pudo esconderla! Sale foto de su supuesta novia. / Redes sociales

¿Cómo confirmó Aldo de Nigris que tiene novia?

Durante una reciente emisión de Jalando Fierro, conducido por Poncho De Nigris y Konan Big, surgió una conversación sobre relaciones sentimentales y experiencias personales que terminó revelando detalles de la vida amorosa de Aldo De Nigris. Mientras compartían distintas anécdotas, el empresario y conductor sorprendió al hablar sobre su sobrino frente a todos los presentes: “Que ya tiene morrita”, comentó, provocando reacciones inmediatas en el foro.

La declaración tomó por sorpresa a Yetus, quien también participaba en el programa y reaccionó al escuchar la noticia. Fue entonces cuando Aldo decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental y confirmó que actualmente mantiene una relación. “Yo digo que está mamal*n, si ya mucho tiempo (soltero), apenas sería mi segunda”, dijo el influencer, dejando ver que no ha tenido muchas relaciones formales a lo largo de su vida.

Además, Aldo De Nigris también aclaró que su novia no pertenece al mundo del espectáculo y que, hasta ahora, ha preferido mantener la relación alejada de la exposición pública. “No es del medio, no la conocen, me da miedo que la conozcan porque la pueden subir”, dijo, al explicar por qué ha sido reservado con el tema en redes sociales y apariciones públicas.

Más adelante, el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 reiteró que sí había mencionado anteriormente que estaba conociendo a una persona en plan de ligue, aunque sin revelar mayores detalles.

“Yo ya he dicho que estoy saliendo con alguien, pero eso lo mantengo privado (...) Es güerita y todo” Aldo de Nigris

Con ello, también descartó las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Elaine Haro, luego de que en semanas recientes surgieran especulaciones en redes sociales sobre una posible relación entre ambos.

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Aldo de Nigris es de los galanes más cotizados del momento. / Captura de pantalla

¿Quién filtró fotos de la novia de Aldo de Nigris?

Las redes sociales volvieron a girar alrededor de Aldo de Nigris luego de que comenzó a circular una publicación en la que presuntamente habría sido filtrada una fotografía de quien sería su novia. La imagen fue compartida en una historia atribuida a la abuela del influencer, ‘doña Lety’, y rápidamente comenzó a replicarse entre usuarios y cuentas de espectáculos.

En la fotografía aparece una joven de cabello rubio posando frente a la cámara con ropa en tonos oscuros, mientras otra toma, colocada a un costado, muestra a una mujer de espaldas dentro de un supermercado. La publicación también incluye un mensaje donde se menciona que previamente un usuario habría difundido un video relacionado con la misma joven.

Días antes comenzó a circular un video grabado dentro de un supermercado, en el que presuntamente se veía a la joven acompañando a Aldo de Nigris. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre una relación sentimental por parte del influencer o de su entorno cercano.

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Aldo De Nigris confirma romance y aparece fotografía de su supuesta novia. / Redes sociales

¿Quién es la novia de Aldo de Nigris?

Aunque en redes sociales han comenzado a circular rumores sobre una posible relación sentimental de Aldo de Nigris, hasta el momento no se conoce públicamente quién sería su novia ni a qué se dedicaría, ya que no forma parte del medio artístico ni es figura pública.

No obstante, Aldo de Nigris nació en Monterrey y ha construido una carrera en redes sociales como influencer y creador digital. Además, forma parte de la familia de los De Nigris, siendo sobrino de Poncho y Aldo de Nigris. Desde su adolescencia mostró interés por el futbol y llegó a integrarse a equipos juveniles de Monterrey, etapa en la que también recibió ofertas para jugar en el extranjero.

Con el paso del tiempo decidió alejarse del futbol para enfocarse en el entretenimiento y en redes sociales. En 2021 participó en la segunda temporada de Guerreros y actualmente también se desempeña como emprendedor y conductor de su propio pódcast, donde aborda temas dirigidos al público masculino. Mientras tanto, su vida sentimental continúa generando comentarios entre usuarios de redes sociales, aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre una relación. Además, en 2025, ganó la tercera temporada de La casa de los famosos México y también participó en La venganza de los ex VIP.

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Esta sería la foto de la presunta novia de Aldo de Nigris: