Aldo de Nigris revela cuánto ganó por su reality “La pijamada viral” ¿Se volvió millonario?

El influencer Aldo de Nigris volvió a colocarse en conversación digital tras revelar detalles financieros de su proyecto “La pijamada viral”, un reality show transmitido en formato 24/7. Aunque el programa generó millones de vistas y alta interacción en redes sociales, el propio creador dio a conocer los resultados económicos que el reality habría generado.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué fue “La pijamada viral” y por qué se volvió tendencia?

“La pijamada viral” fue un reality show digital creado por Aldo de Nigris en el que un grupo de participantes convivió dentro de una casa y enfrentó dinámicas principalmente nocturnas. El formato se caracterizó por su transmisión continua, permitiendo a la audiencia seguir lo que ocurría en tiempo real.

El proyecto inició el 1 de diciembre del 2025 y se desarrolló durante varios días, con eliminaciones constantes determinadas por la interacción del público. A diferencia de otros realities, la dinámica se enfocó en retos nocturnos y en la participación activa de la audiencia a través de comentarios en vivo.

Entre los participantes estuvieron familiares y creadores de contenido cercanos al influencer, como su abuela conocida como “doña Alegría” y su hermana Andrea. Esta cercanía fue parte del concepto del programa, que buscaba generar entretenimiento en un entorno más íntimo.

En términos de alcance digital, el reality logró posicionarse con fuerza. En redes sociales se reportaron cifras como 4.4 millones de vistas, lo que impulsó su visibilidad y conversación en distintas plataformas.

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Marcela Mistral confronta a Fer Alucín en ‘La pijamada viral’ por Poncho de Nigris / X

¿Dónde transmitieron “La pijamada viral” y cómo funcionaba el formato 24/7?

El reality de Aldo de Nigris fue transmitido de manera gratuita a través de YouTube, donde múltiples cámaras mostraban lo que ocurría dentro de la casa en tiempo real. Este formato permitió que los espectadores pudieran conectarse en cualquier momento del día.

Además, las redes sociales del proyecto y del propio Aldo de Nigris funcionaron como canales complementarios para difundir clips, momentos destacados y actualizaciones del programa.

El sistema de eliminación se basó en la interacción del público, que participaba mediante comentarios durante la transmisión. Esto determinaba qué participantes continuaban y quiénes abandonaban la competencia.

El programa tuvo una duración limitada, con fecha de inicio el 1 de diciembre y final programada para el 5 del mismo mes, cuando se definiría al ganador o ganadora.

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¿Cuánto dinero habría ganado Aldo de Nigris con “La pijamada viral”?

A pesar de su alcance digital y la respuesta del público, las declaraciones de Aldo de Nigris confirman que el impacto en audiencia no siempre garantizó resultados financieros positivos en proyectos de este tipo, especialmente por ser una primera emisión y sin una estructura sólida de patrocinios.

Durante una entrevista en el pódcast de Melo Montoya, Aldo fue cuestionado directamente sobre si el proyecto le había generado ganancias. Su respuesta fue clara:

“No, se perdió dinero... Uno en el primero siempre pierde”. Aldo de Nigris

El influencer explicó que, aunque el reality tuvo buenos números en cuanto a audiencia, eso no necesariamente se tradujo en ingresos económicos. También mencionó que el proyecto contó con inversión externa:

“O sea, Viralink también fue quien se sumó al proyecto junto conmigo… de inversionistas y todo”. Aldo de Nigris

Sobre el monto aproximado de las pérdidas, señaló:

“Yo creo que como hasta unos dos kilos… o kilo y medio… es una lana”. Aldo de Nigris

Finalmente, reiteró que el balance económico fue negativo, aunque destacó el aprendizaje obtenido:

“Sí perdimos... Total, perdimos un chin... Ganamos aprendizaje”. Aldo de Nigris

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Así lo dijo Aldo de Nigris: