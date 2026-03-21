¿Adiós Elaine? Doña Lety elige a su nueva favorita como futura esposa de Aldo de Nigris: “Muy bonita”

Luego de su aparición en el Ring Royal, el evento de boxeo organizado por Poncho de Nigris que rompió récords de audiencia en YouTube, doña Lety no ha dejado de compartir momentos de esa noche en redes sociales. Sin embargo, uno de sus videos llamó especialmente la atención, pues dejó entrever que ya tiene en la mira quién podría ser la candidata ideal para esposa de su nieto favorito, Aldo de Nigris.

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Doña Lety quería a Elaine Haro como novia de Aldo de Nigris?

Anteriormente, Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris había dejado clara su aprobación a Elaine Haro como posible novia de Aldo de Nigris. Incluso cuando esta salió de “La casa de los famosos México”, presumió su encuentro a la salida de una de las galas y la bautizó como su “nieta”.

Doña Lety no pasó por alto la cercanía entre Elaine Haro y su nieto Aldo de Nigris, y aunque prefirió mantenerse al margen, dejó claro en algunas transmisiones en vivo que percibió la conexión entre ambos. “Yo vi que le gustaba, me di cuenta de todo… que le agradaba cómo estaba tan bonita, que cantaba y todo, pero yo no lo quise molestar. Sinceramente él sabe qué es lo que quiere y yo no me voy a meter”, expresó.

Además, no escatimó en halagos hacia la joven cantante, a quien describió con admiración: “Es una muñeca, qué educación de niña, qué atenta, qué amable, me quedé impactada”.

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Doña Lety quiere a Elaine Haro como novia de Aldo de Nigris / Redes sociales

Doña Lety olvida a Elaine Haro y comparte a su nueva favorita para ser “esposa” de Aldo de Nigris

Aldo de Nigris se convirtió en el el ganador de la pelea contra Nicola Porcella en el Ring royale. El influencer demostró con su victoria el apoyo de su coach Julio César Chávez, a quien le agradeció. Esta cercanía dio pie a que doña Lety conociera a Nicole Chávez, hija del campeón de boxeo.

En un video compartido en TikTok, doña Lety la presumió en sus redes y, al enfocarla, la llenó de elogios: “Aquí está la hija, muy bonita… ‘me voy a casar con Aldito’”, soltó entre risas. Nicole reaccionó divertida y no pudo evitar reír junto a ella, lo que muchos interpretaron como una clara señal de que le agradó como posible pareja para su nieto.

En redes los comentarios no se hicieron esperar, estos fueron algunos: “Nada perdida”, “Ándale, algo bien, para El niño bien”, “Sí está bonita, pero Nicky ya tiene novio” Y “No inventen ya saben cómo es doña Alegría”.

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¿Quién es Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez?

Nicole Chávez

Inició su trayectoria pública a los 12 años como bailarina en “Pequeños gigantes” y posteriormente recibió formación profesional en el CEA de Televisa.

Incursionó en las telenovelas con un papel en ¿Qué le pasa a mi familia? estrenada en 2021

Ha tenido presencia notable en realities como “La asa de los famosos 3" y “Los 50", “Masterchef celebrity 2025", “Las estrellas bailan en hoy 2025", etc.

En la actualidad trabaja como presentadora en “Venga la alegría: Fin de semana”, reside entre Ciudad de México y Miami, y mantiene una relación con el piloto Alan Ampudia.

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