Aldo de Nigris confirma que tiene novia y aseguran, ¡se trata de Elaine Haro!: ¿Qué dijo el influencer?

Aldo de Nigris y Elaine Haro, exhabitantes de la última edición de La casa de los famoso México, han estado en un constante ‘shippeo’ creado por sus fans, pero también por seguidores del programa, quienes aseguraban existe una química única entre ellos. Ahora, el regiomontano anuncia que ya tiene novia y aseguran es Haro. ¿Por qué?

¿Por qué Aldo de Nigris no quiere que Yetus conozca a Elaine? / Fotos: Redes sociales

¿Aldo de Nigris y Elaine Haro fueron novios en La casa de los famosos México?

Más allá del triunfo de Aldo de Nigris en la tercera temporada de La casa de los famosos México, otro suceso marcó el paso del influencer regio por el reality de Televisa.

A lo largo de los más de 70 días que estuvieron encerrados, tanto Aldo, como Elaine Hero, mantenían una gran relación juntos, y hasta expertos en lenguaje corporal los definían como un vínculo que podría ir más allá de lo amistoso.

Durante una plática entre Elaine y Abelito dentro de “La casa”, la actriz y cantante fue cuestionada sobre a quién preferiría darle un beso, si a Aarón Mercury o a Aldo de Nigris, su respuesta sorprendió:

Creo que prefiero… yo creo que a… a los dos los quiero mucho, son grandes amigos para mí, sería un beso de amigos. Yo creo que a Aldo. Elaine Haro

Tras la finalización del programa, han sido vistos en varias ocasiones, siendo parte de vídeos promocionales, coincidiendo en alfombras rojas, entre otros momentos.

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Elaine Haro rompió el silencio sobre el regaño de Doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris. / Foto: IG/elaineharo

¿Aldo de Nigris confirmó que tiene novia y es Elaine Haro?

En un reciente capítulo de Jalando fierro, el programa de Poncho de Nigris y Konan en YouTube, Aldo de Nigris estuvo presente y retomaron experiencias sobre la vida amorosa de los presentes.

Su tío Poncho comentó: “ Que ya tiene morrita (haciendo referencia a Aldo)”, posteriormente Yetus, quien también estaba en el programa, se sorprendió con la noticia.

En este momento, Aldo hizo una revelación que dejó boquiabiertos a sus fans, pues dijo que ya tiene novia y que apenas sería su segunda formal en toda su vida:

Yo digo que está mamal*n, si ya mucho tiempo (soltero), apenas sería me segunda. Aldo de Nigris

Aunque no dio detalles específicos, provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a teorizar sobre la identidad de su pareja. Entre los nombres que surgieron con más fuerza destaca el de Elaine Haro, con quien ha sido vinculado en meses recientes. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado esta versión.

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¿Elaine Haro, ex de La casa de los famosos México, tiene novio actualmente?

Hace algunas horas, la actriz y cantante, Elaine Haro, habló para el medio de YouTube, El Mich TV, y fue cuestionada sobre este ‘shippeo’ que ha protagonizado desde hace varios meses.

Aunque muchos deseaban ver a ambos jóvenes juntos, la verdad parece muy lejana a estos rumores. En pleno anuncio de su concierto en el Auditorio Blackberry, Elaine mencionó:

“ Ahorita estoy en un momento de que pase lo que tenga que pasar, ya con más límites, con más “NO”, pero ahorita mi corazoncito está súper feliz ”, dijo Elaine.

Y aunque podría parecer que una puerta para un romance con De Nigris se abría, decidió cerrarla por completo:

Somos grandes amigos, les agradecemos su apoyo y su cariño para ambos, realmente creo que somos, fuera de mi persona, me veo en él, vibramos bonito, gracias por apoyarnos. Elaine Haro

Aunque las declaraciones parecen ser definitivas, varios internautas aún creen que puede haber algo entre ambos o que la misma cantante lo habría mantenido en secreto. Solo el tiempo dará la respuesta.

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