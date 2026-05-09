Aldo de Nigris sorprende con FOTOS entrenando y enloquece las redes

Aldo de Nigris sigue deleitando a sus seguidores con fotografías mientras realiza sus entrenamientos. Aunque es común que el influencer suba fotos en las que luce muy provocativo, algunas veces sorprende más que otras y esta no fue la excepción.

Aldo de Nigris impacta con nuevas fotos. / Redes sociales

Lee: Poncho de Nigris revela veto a la Barby Juárez y Aldo de Nigris en Supernova Génesis ¿que pasó?

¿Cómo son las fotos de Aldo de Nigris que enloquecieron las redes sociales?

A través de sus redes sociales, el ganador de la reciente temporada de La casa de los famosos México se dejó ver solo con una prenda muy diminuta que dejaba al descubierto gran parte de su cuerpo. Pese a que las imágenes se borraron de las historias, cuentas de X las difundieron.

Además de dejar poco a la imaginación, Aldo de Nigris recibió buenos comentarios relacionados con su físico, pues desde que inició su camino en las redes sociales dejó claro su gusto por el cuidado del cuerpo.

Incluso durante su participación en La casa de los famosos se consagró como uno de los habitantes favoritos debido a su carisma y belleza física, lo que lo hizo conectar con mujeres y hombres y lo llevó a conseguir el primer lugar del reality show.

Aldo de Nigris impacta con nuevas fotos. / Redes sociales

Lee: ¿Productora de La casa de los famosos México confirma lista filtrada? Hace revelaciones para temporada de 2026

¿Cuál es el secreto de Aldo de Nigris para lucir un cuerpo de impacto?

Durante su participación en el reality show de Televisa, Aldo de Nigris contó cómo era su rutina para mantener un cuerpo de impacto. En una conversación con el resto de los habitantes, compartió que en su desayuno principalmente consumía huevos y tortillas.

Respecto a su rutina de entrenamiento, señaló que en su mayoría realizaba pesas y, en sustitución del cardio, prefería hacer algún deporte, principalmente tenis y fútbol. Y respecto a su comida, dijo no tener problemas cuando se encuentra en la calle, pues consume lo que pueda tener al alcance.

“Yo sí como superbién; de repente me como mis panditas, mis cacahuates, como que es balanceado”, explicó.

Aldo de Nigris fue el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México. / Redes sociales

Lee: Aldo de Nigris revela que tiene un nuevo negocio; así es su ambicioso plan de expansión ¿Poncho lo ayudó?

¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris actualmente es conocido por su participación en La casa de los famosos México, donde resultó ganador por los votos del público.

Antes de entrar al reality, adquirió notoriedad por su participación en el podcast de Poncho de Nigris

Tras su exitosa participación en el reality 24/7, también se convirtió en ganador de Ring Royale , donde peleó contra Nicola Porcella , quien fue parte de la primera temporada de La casa de los famosos México, donde quedó en segundo lugar.

, donde peleó contra , quien fue parte de la primera temporada de La casa de los famosos México, donde quedó en segundo lugar. Pese a que se creía que tras su éxito en el reality haría más proyectos en la pantalla chica, Aldo de Nigris ha elegido seguir por el camino de las redes sociales y la creación de contenido propio.

Aldo de Nigris conquista con impactantes fotos. / Redes sociales

No te pierdas: La casa de los famosos México: Participante de Supernova Génesis 2026 sería habitante del reality, “todo suma”

