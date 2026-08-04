Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez presumen FOTOS de sus vacaciones familiares; ¿confirman reconciliación?

Después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se besuquearon de nuevo como parte de la película Hasta el fin del mundo que ambos protagonizan, los rumores sobre una posible reconciliación se avivaron. Aunque ninguno ha confirmado un regreso, recientes fotos junto a su hija siguen alimentando la polémica. ¿Habrá recalentado? ¡Te contamos los detalles!

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a trabajar juntos. / Mezcalent, Canva

¿Por qué se cree que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez regresaron?

Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron cuando Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez reaparecieron juntos en redes como parte de la promoción de la película Hasta el fin del mundo. Pese a que los actores dejaron claro que solo se trataba de trabajo, sus declaraciones desataron rumores.

Además, en las últimas semanas de promoción, los protagonistas de A la mala eligieron evadir las preguntas sobre un recalentado; sin embargo, en una de sus últimas posturas sobre el tema dejaron abierta la puerta a un regreso sentimental.

Por su parte, Aislinn Derbez mencionó: “Danos chance de tomárnosla con calma"; mientras que Mauricio Ochmann agregó: “El amor nunca murió, siempre hemos estado unidos”. Tras dichas declaraciones y recientes fotos juntos… ¿Se confirma una reconciliación?

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¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de recalentado? / Mezcalent

¿Cuáles son las fotos en las que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen juntos?

Pese a que las primeras fotos de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos fueron parte de la promoción de Hasta el fin del mundo, en los últimos días sorprendieron con nuevas imágenes a lado de su hija menor en lo que parece ser un viaje de vacaciones.

El actor de Hazlo como hombre compartió en sus historias de Instagram un par de fotos en las que se ve a Aislinn Derbez y su hija disfrutar de un viaje. Además, en un breve clip, aparece la menor tomando el sol desde una alberca.

Pese a que ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto, su viaje juntos a más de seis años de su divorcio y su trabajo en conjunto en el cine, ya está generando reacciones entre sus fans, quienes no descartan que su relación sentimental sea retomada en su futuro próximo.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de vacaciones. / Redes sociales

¿Eugenio Derbez confirmó que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron?

Hasta ahora, Aislinn Derbez ha negado estar nuevamente con Mauricio Ochmann, pero su papá, Eugenio Derbez, ya rompió el silencio ante la ola de especulaciones. Fiel a su estilo, el actor y comediante hizo un video en el que no solo promocionó el trabajo de su hija, sino que también respondió a las dudas:

"¡Más claro ni el agua, claro que están juntos! Ya chequé, y no es I.A. después terminó la filmación y cada uno se fue para su casa”, expresó Eugenio Derbez, sin revelar si su hija se dio una nueva oportunidad con su exesposo.

Hasta ahora, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez no han dado más detalles sobre su supuesta reconciliación, pero su cercanía en redes sigue generando RUMORES entre sus seguidores.

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