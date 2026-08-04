¿Lis Vega regresa con Rayito? Tras ser captada con Arturo Carmona, su ex asegura: “Hay una relación”

Después de que Lis Vega y Arturo Carmona fueron captados juntos al salir del teatro, los rumores de un supuesto romance no se hicieron esperar. Ante la incógnita, la expareja de la actriz, Rayito, rompió el silencio y confesó que ¿aún hay una relación? ¡Aquí te contamos!

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¿Lis Vega y Ryan siguen en una relación? / Cortesía Leo Méndez

¿Por qué Lis Vega y Arturo Carmona fueron captados juntos al salir del teatro?

A más de medio año de que Lis Vega confirmó su ruptura con Rayito, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy fue captada junto a Arturo Carmona al salir del teatro. Al ser cuestionados por la prensa, el actor expresó: “Vive por mi casa, somos vecinos”.

Pese a que los actores aseguraron que su cercanía solo se debía a una amistad, Lis Vega volvió a ser cuestionada por la prensa sobre el tema. Aunque la bailarina señaló que ese tipo de especulaciones suelen surgir debido a que ambos están solteros, negó que haya un interés sentimental.

“Como él está soltero y es muy guapo y yo también estoy soltera, pero no. A Arturo lo quiero muchísimo de años, lo admiro, es un tipazo, pero compartimos el mismo proyecto”, expresó.

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Arturo Carmona y Lis Vega salen juntos del teatro. / Captura de pantalla

¿Rayito asegura que sigue con Lis Vega tras anunciar su ruptura?

Debido a que Lis Vega negó tener un interés romántico en Arturo Carmona, la prensa se dirigió a Rayito para conocer si existen posibilidades de una reconciliación con la vedette cubana. Pese a que Ryan Hoffman aseguró no querer volver a ser pareja de Vega, sorprendió al revelar que existe una relación especial.

“Más que amigos, ella es una persona que yo adoro, amo y respeto. No (regresaría) porque ella para mí es muy especial. Con la relación que tenemos, no la voy a dejar de amar, no la voy a dejar de querer y de respetar”. Rayito

Asimismo, el creador de contenido explicó que aunque por un tiempo intentaron tener el título de ‘pareja’, no funcionó, pero actualmente aún hay una relación cercana: “Pareja no somos, pero realmente la relación existe, hay una relación de dos personas que se quieren y se apoyan, pero no somos pareja”.

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¿Lis Vega busca una nueva pareja tras su ruptura con Rayito?

Además de que Lis Vega, exparticipante de La granja VIP, dejó claro que no busca tener una relación con Arturo Carmona, aseguró que no tiene interés en conocer a nadie tras su ruptura con Rayito.

“No te enamoras de una persona y en dos días te desenamoras; entonces, yo creo que ya hay ciertos códigos para entrarle a una relación, o querer conocer a alguien en ese plan, pues no, no tengo todavía la energía”, enfatizó, poniendo fin a los rumores de un nuevo romance y sin dar detalles de su actual ‘relación’ con Rayito.

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