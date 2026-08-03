¿Nicola Porcella celoso de Masad? Rompe el silencio tras supuesto romance con Brianda: “Se lo merece”

Después de que Nicola Porcella fuera relacionado con una exparticipante de Garra vs. Veneno, el conductor de Hoy se sinceró sobre una posible relación con Brianda Deyanara, habitante de La casa de los famosos México 2026 que compartió una cena con Masad Altamimi. ¿Está celoso? ¡Aquí te contamos!

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Nicola Porcella está celoso de habitante de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la cena de Brianda Deyanara con Masad Altamimi en La casa de los famosos México 2026?

Durante el gran estreno de La casa de los famosos México 2026, Flor Vigna ganó una llamada misteriosa en la que le indicaron que debía elegir a dos compañeros para tener una cena romántica; los seleccionados fueron Masad y Brianda Deyanara.

En los primeros días de la competencia, Brianda y Madas tuvieron su cena romántica de la que después fueron testigos sus compañeros. Pese a que ambos se mostraron entusiastas durante la noche, todo parece indicar que la situación no escaló a más que una amistad.

Sin embargo, Nicola Porcella, con quien Brianda ha sido relacionada en más de una ocasión, fue cuestionado sobre la situación y rompió el silencio sobre su supuesto romance. ¿No quiere que se enamore dentro del reality?

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Brianda Deyanara ya tuvo una cena romántica con Masad en La casa de los famosos México 2026. / IG: lacasafamososmx

¿Nicola Porcella siente celos de Masad por su cena romántica con Brianda Deyanara?

En un encuentro con la prensa, Nicola Porcella, quien también ha sido relacionado con Vanessa Claudio, confesó la verdad sobre su cercanía con Brianda Deyanara. De acuerdo con el presentador, su relación solo se basa en la amistad.

“Me vinculan con ella siempre, pero ella es muy amiga mía, yo la quiero mucho”, explicó Porcella, y agregó: “Si se enamora dentro de la casa está bien, es una gran chica”.

Asimismo, el también actor de origen peruano aseguró que apoya la idea de que su amiga se dé una oportunidad en el amor, por lo que la cena con Masad pasó desapercibida. De esa manera, negó tener un interés sentimental. “Ojalá encuentre el amor en la casa o afuera porque se lo merece, de verdad”, concluyó.

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¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara?

Fue durante el Supernova Génesis 2026 cuando Nicola Porcella fue visto junto a una misteriosa mujer, pese a que su identidad no se pudo percibir bien, algunos usuarios señalaron que se trataba de Brianda Deyanara.

Ante la incógnita, los medios se dirigieron al conductor y lo cuestionaron sobre su cercanía con la joven, a lo que Porcella respondió: “No, es mi amiga, es mi amiga. Somos amigos. Brianda es preciosa. Toda la vida ha sido preciosa, pero es mi amiga, la quiero mucho.”

De esa forma, el exhabitante de la primera temporada de La casa de los famosos México dejó claro que está soltero, estado sentimental que parece conservar hasta el día de hoy.

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