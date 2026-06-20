Nicola Porcella “golpea” a la actriz Gloria Sierra durante programa ‘Hoy': Así fue el momento | VIDEO

Lo que comenzó como una divertida dinámica entre celebridades en Hoy, terminó convirtiéndose en una escena preocupante cuando Nicola Porcella impactó a la actriz Gloria Sierra, quien recientemente lloró en el reality Hoy soy el chef. ¿Qué pasó exactamente entre ambos?

Nicola Porcella golpe a actriz en Hoy / Redes sociales

¿En qué dinámica fue el accidente entre Nicola Porcella y Gloria Sierra en Hoy?

Como parte de las actividades especiales inspiradas el Mundial 2026, la producción de Hoy organizó una dinámica de futbolito humano dentro del foro, entre ellos estaba Nicola Porcella. Los participantes fueron colocados en estructuras similares a las barras de un futbolito tradicional.

Los famosos fueron divididos en dos equipos. Por un lado, el conjunto verde estuvo encabezado por Nicola Porcella, mientras que el equipo rojo contó con la participación de Gloria Sierra.

Entre risas, bromas y comentarios de los conductores, la competencia avanzó en un ambiente de diversión. Sin embargo, un momento dejó sorprendidos a todos, el golpe a Gloria Sierra.

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Gloria Sierra sufre golpe en Hoy durante dinámica / IG: yosoygloriasierra

¿Cómo fue el golpe que Nicola Porcella le dio el golpe a Gloria Sierra?

Fue durante una jugada disputada en la dinámica del futbolito cuando ocurrió el accidente. En su intento por alcanzar el balón, Nicola Porcella cabeceo el esférico y golpeó directamente a Gloria Sierra en la nariz.

Gloria se llevó de inmediato las manos a la cara y deteniendo su participación por algunos segundos, aunque posteriormente continuó en la dinámica sin mayores problemas.

Raúl Araiza fue quien reaccionó al momento, y al finalizar el juego dijo:

Se volvió a dar cabezazo de Nicola en la nariz de Gloria y volvió a repetirse el ‘ay ay, mi nariz’. Raúl Araiza

El momento no pasó a más, y la propia Gloria lo tomó con humor, eso sí, el golpe nadie se lo quitó, y todo quedó en un momento curioso dentro y fuera del programa.

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¿Quién es Gloria Sierra y en qué programas ha salido?

Gloria Sierra es una actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida en 1984. Su debut en la pantalla chica ocurrió en 2007, cuando interpretó a Mónica Sánchez-Zúñiga en la telenovela Muchachitas como tú.

A partir de entonces, construyó una sólida trayectoria en la televisión mexicana participando en diversas producciones.

Entre los proyectos más destacados de su carrera se encuentran:



Al diablo con los guapos,

Zacatillo, un lugar en tu corazón,

Amorcito corazón,

Amores con trampa ,

, Te doy la vida y,

y, Perdona nuestros pecados.

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