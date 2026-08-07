Gema se deja ver más cercana a Fede Vigevani tras ser cachada en la cama con Ese Pérez; ¡hasta beso hubo!

La casa de los famosos México 2026 volvió a regalar uno de esos momentos que desatan rumores, memes y teorías entre los fans del reality. Esta vez, los protagonistas fueron Gema Garoa, Fede Vigevani y Ese Pérez, quienes quedaron en el centro de la conversación luego de una serie de situaciones que hicieron estallar las redes sociales y desatar celos entre los habitantes.

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¿Qué hacía Gema Garoa con Ese Pérez cuando Cynthia Klitbo los cachó en la cama en La casa de los famosos México 2026?

Todo comenzó cuando Gema Garoa entró a la habitación Ibiza acompañada por Ese Pérez. La escena no pasó desapercibida para Cynthia Klitbo, quien terminó encontrándolos juntos y provocó risas entre los participantes.

Aunque el momento estuvo cargado de humor y no ocurrió nada comprometedor, la situación alimentó las especulaciones dentro de la casa. Los habitantes comenzaron a bromear sobre los vínculos que se están formando en el reality.

La cercanía entre Gema Garoa y Ese Pérez ha sido evidente desde hace varios días, por lo que la escena rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los concursantes y también entre los seguidores del programa.

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¿Cómo fue el beso de Gema Garoa y Fede Vigevani que encendió La casa de los famosos México 2026?

Minutos después de la divertida situación en la habitación, la atención se trasladó a la cocina. Ahí fue donde ocurrió el momento que terminó por encender las redes sociales. Mientras varios habitantes preparaban comida, Karina Torres lanzó una frase que para muchos sonó como una predicción:

“Siento que aquí va a salir una relación”. Karina Torres

Poco después, Gema Garoa se acercó a Fede Vigevani, quien respondió con un cariñoso beso en la mejilla. La actriz sonrió de inmediato, mientras los demás participantes reaccionaban entre risas y comentarios sobre la evidente química que existe entre ambos. El gesto fue breve, pero suficiente para que el momento se volviera tema de conversación.

Entre los mensajes que destacaron se encuentran:



“Qué pareja tan linda”

“Se tienen ganas hace rato”

“A mí sí me gusta el shippeo con Gema”

“Cena romántica o a la suite”

“Es que me encanta el shippeo, que no se vaya Fede”

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¿Qué dijeron Karina Torres y Ese Pérez sobre la cercanía entre Gema Garoa y Fede Vigevani?

Tras el beso, Karina Torres y Ese Pérez aprovecharon para bromear sobre la situación. Ambos insinuaron que Gema podría olvidarse de ellos si terminaba enamorándose de Fede.

“Así pasa, nos va a dejar de hablar… No pasa nada Gema. Tú eres feliz, nosotros no vamos a ser felices, pero vamos a fingir”, comentó Karina entre risas.

Ese Pérez se sumó a la dinámica y lanzó otro comentario que provocó carcajadas entre los presentes: “Así son las morras, cuando se enamoran se amensan… Si Fede te compra un carro, nos compra a todos”.

Gema Garoa reaccionó sonrojada y trató de restarle importancia a la situación. Entre risas respondió: “Todavía no me han conquistado”.

Mientras tanto, Fede prefirió mantenerse en silencio y cambiar de tema, aunque para muchos su lenguaje corporal dijo más que cualquier palabra.

Gema y Fede

¿Hay romance entre Gema Garoa y Fede Vigevani en La casa de los famosos México?

Los rumores sobre una posible relación entre Fede Vigevani y Gema Garoa no son nuevos. Desde hace varios días, seguidores del reality han notado una conexión especial entre ambos.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la actriz le acarició la mano al creador de contenido frente a otros habitantes de la casa. Desde entonces, los usuarios comenzaron a “shippearlos” en redes sociales.

La química entre ambos ha provocado que muchos espectadores los consideren la nueva pareja favorita de la temporada. Incluso, algunos consideran que su historia podría convertirse en una de las más comentadas del programa.