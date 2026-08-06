Se cumple la “regla de tres”: periodista, actriz e influencer murieron en cuestión de días; así los despidieron

Una vez más, el mundo del espectáculo se encuentra hablando de la famosa “regla de tres”, la creencia popular que sostiene que cuando una figura conocida muere, otras dos fallecen poco después. En los últimos días, las noticias sobre la muerte del periodista Ángel de los Santos, la actriz Mary Rivera y el creador de contenido César Gastélum han generado conmoción entre fans y revivido este viejo mito que cada cierto tiempo vuelve a surgir.

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¿Quiénes murieron esta semana y por qué hablan de la regla de tres en el espectáculo?

Durante los últimos días, tres muerte relacionados con el entretenimiento acapararon la atención de miles de personas. La coincidencia en las fechas provocó que usuarios de redes sociales comenzaran a preguntarse si nuevamente se estaba cumpliendo la llamada “regla de tres”.

Muere periodista Ángel de los Santos

La muerte de Ángel de los Santos fue confirmada por el programa Despierta América, que despidió al periodista con un emotivo mensaje en redes sociales. La noticia causó gran tristeza entre colegas, amigos y seguidores, quienes recordaron su trayectoria en el periodismo de espectáculos.

A través de su publicación, el programa expresó: “Recibimos con mucho dolor la noticia de tu partida, querido Ángel de los Santos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz”. Las muestras de cariño no tardaron en llegar y destacaron tanto su profesionalismo como su calidad humana.

Posteriormente, Javier Ceriani reveló que el comunicador enfrentó durante años una enfermedad renal que lo obligaba a someterse a constantes tratamientos de diálisis. Según los primeros reportes, Ángel de los Santos habría fallecido mientras dormía, presuntamente a causa de un infarto, aunque su familia aún no confirma oficialmente las causas de su muerte.

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¿Qué se sabe de la muerte de Mary Rivera, actriz relacionada con Marvel?

Otra noticia que impactó a los admiradores del cine fue la muerte de Mary Rivera, actriz que participó en una de las películas más populares del universo Marvel. De acuerdo con diversos reportes internacionales, la intérprete murió a los 82 años en Honolulu, Hawái, después de enfrentar complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular ocurrido meses atrás.

La actriz sufrió un derrame cerebral que obligó a su hospitalización inmediata. Conforme pasaron los días, su estado de salud se deterioró y permaneció bajo supervisión médica especializada.

Familiares revelaron que el evento la dejó en coma y que las probabilidades de recuperación eran mínimas. Finalmente, murió acompañada por sus seres queridos, quienes permanecieron a su lado durante sus últimos momentos.

Aunque el fallecimiento ocurrió tiempo atrás, la noticia fue confirmada públicamente recientemente, lo que provocó múltiples reacciones entre seguidores y amantes del cine.

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¿Cómo fue el asesinato del creador de contenido César Gastélum?

La muerte de César Gastélum se convirtió en uno de los casos más impactantes de la semana debido a que el crimen quedó registrado durante una transmisión en vivo. Los hechos ocurrieron la noche del 4 de agosto en las inmediaciones de un restaurante ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos.

De acuerdo con las imágenes difundidas, César Gastélum realizaba una transmisión junto al también creador de contenido Alejandro Fierro cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar.

Segundos después, los agresores dispararon contra el influencer, quien perdió la vida a los 25 años. El caso generó indignación entre usuarios de redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad de los creadores de contenido.

No hay detenidos por la muerte de César Gastélum / Redes sociales

¿Qué es la regla de tres y por qué vuelve a mencionarse cada vez que mueren famosos?

La llamada regla de tres es una leyenda urbana muy popular dentro del mundo del espectáculo. La creencia sostiene que cuando una celebridad muere, otras dos figuras conocidas también fallecen en un periodo muy corto de tiempo.

El origen de esta teoría suele relacionarse con el accidente aéreo ocurrido en 1959 en el que murieron los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Desde entonces, algunos seguidores comenzaron a hablar de patrones similares entre fallecimientos de personajes famosos.

Con el paso de los años han surgido diversos ejemplos que los creyentes utilizan para respaldar la teoría. En México, muchos recordaron los fallecimientos de Rebecca Jones, Irma Serrano e Ignacio López Tarso, así como los de Paquita la del Barrio, Yolanda Montes ‘Tongolele’ y Daniel Bisogno

Aunque especialistas consideran que se trata de una simple coincidencia estadística, la conversación suele reaparecer cada vez que varias figuras públicas mueren en un mismo periodo. Ahora, las partidas de Ángel de los Santos, Mary Rivera y César Gastélum han vuelto a colocar la llamada regla de tres en el centro de la discusión.