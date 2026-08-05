César Gastélum, influencer asesinado durante transmisión en vivo, pensó en retirarse de redes sociales: VIDEO

El asesinato del influencer César Gastélum ha dado mucho de qué hablar. El joven de 24 años fue víctima de un ataque armado durante una transmisión en vivo. Tras el hecho, muchos han tenido curiosidad sobre quién era y la vida que llevaba.

En medio de todo esto, se ha viralizado un video en el que el propio creador de contenido confesaba haber pensado en retirarse de las redes sociales, pues sentía que ya “había tocado fondo”. Te contamos los detalles.

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César Gastélum fue asesinado el 4 de agosto / Redes sociales

¿Cómo fue la muerte del influencer César Gastélum?

Todo ocurrió durante la noche del pasado martes 4 de agosto. El influencer César Gastélum hacía una transmisión en vivo a las afueras de un restaurante. En algún punto, una motocicleta se le acercó y uno de los tripulantes le disparó en la cabeza para después huir de la escena.

Los acompañantes del creador de contenido quedaron en “estado de shock”. El acontecimiento quedó registrado en video, el cual se viralizó rápidamente. Las autoridades llegaron al lugar y solo pudieron confirmar la muerte de Gastélum.

Al menos de manera oficial, no hay detenidos por los hechos. En tanto que la fiscalía anunció que ya estaban registrando las cámaras aledañas para dar con los responsables y así poder averiguar el móvil del ataque.

En redes sociales, se especula que César estaba involucrado en el crimen organizado. También se ha identificado a los presuntos agresores y se dijo que, presuntamente, la banda del influencer buscaría venganza. No obstante, nada está confirmado hasta el momento.

Cabe mencionar que, minutos antes del suceso, César y sus amigos vieron a los responsables pasar a su lado. Si bien sintieron miedo, decidieron no darle importancia. El ataque sucedió en la segunda vuelta.

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No hay detenidos por la muerte de César Gastélum / Redes sociales

Influencer César Gastélum quería retirarse de redes sociales

A raíz de su muerte, muchos recordaron que César Gastélum consideraba retirarse de las redes sociales. El influencer compartió este pensamiento en un video que compartió en octubre de 2025.

En aquel entonces, llevaba cinco meses alejado de las redes sociales. A su regreso, explicó que ya se había cansado de la vida digital. Esto, debido a todo lo que había lidiado en los últimos años.

“Toqué fondo en el aspecto que yo dije:, ‘ya no me gusta este rollo de grabar’, ‘ya no tengo ideas para grabar’, yo dije: ‘Ahí muere’. La neta, yo sí me di un bajón machín, como que yo no había tenido pues tiempo o no había querido afrontar el luto. Hay gente que sabe y que no sabe. Mi papá falleció hace como un año y medio, dos años, y en cuanto falleció no afronté un luto como tal”. César Gastélum

Resaltó que pudo salir adelante gracias a que decidió tomar terapia y acercarse a la religión. Aseguró que eso fue algo fundamental para seguir con su vida y, sobre todo, su carrera en redes sociales.

“Yo ya no me sentía bien ni para grabar una historia en Instagram, yo tomaba el teléfono y no me gustaba, sentía que demostraba tristeza. Tomé ayuda psicológica y empecé a ir a la iglesia. Además, me llevé una ruptura amorosa que uno, como hombre, se agüita. Una ruptura amorosa que a uno como hombre sí le pega. Una ruptura que tiene años y por lo mismo, como que nunca la quise afrontar”, manifestó.

¿Quién era el influencer César Gastélum?

César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa. Compartía videos de humor y los lujos de los que gozaba. Tenía 24 años y era hermano de Ana Gastélum, la esposa de Kevin Castro, quien murió en 2025.

Sus publicaciones eran muy controversiales. Y es que muchos se preguntaban cómo pagaba los viajes y cosas caras que presumía en redes. Muchos decían que era por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

No se sabe si tenía novia. Sin embargo, en los últimos meses se le relacionó con ‘la Beba’, otra creadora de contenido.

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