Presunta novia de César ‘Cesarín’ Gastélum se entera de su asesinato en plena transmisión EN VIVO: VIDEO

Durante la noche del pasado martes 4 de agosto, el mundo de las redes sociales se vio conmocionado por el asesinato del influencer César ‘Cesarín’ Gastélum. El creador de contenido falleció casi igual que Valeria Márquez, es decir, durante una transmisión en vivo.

Por supuesto, fans y amigos no han dudado en pronunciarse ante el lamentable hecho. Entre las reacciones más sonadas estuvo la de ‘la Beba’, una influencer relacionada con el hoy occiso. Te contamos qué dijo.

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Se decía que la Beba era novia de César Gastélum / Redes sociales

¿Cómo murió el influencer César ‘Cesarín’ Gastélum?

De acuerdo con reportes oficiales, César ‘Cesarín’ Gastélum y unos amigos realizaban una transmisión en vivo a las afueras de un local de comida rápida sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez.

El creador de contenido y sus acompañantes hacían una dinámica como repartidores a domicilio. En algún punto, vieron pasar a dos personas en motocicleta. Si bien les dio “mala espina”, no le dieron importancia. A los pocos minutos, los individuos regresan y se paran frente al influencer.

Sin mediar palabras, uno de ellos le disparó en la cabeza para luego huir de la escena, dejando a los presentes en completo estado de shock. Las autoridades llegaron al lugar rápidamente, pero solo pudieron confirmar el deceso de Gastélum.

Aún no hay detenidos por los hechos. En tanto que la policía ya abrió una carpeta de investigación para atrapar a los responsables y esclarecer la situación. En redes sociales, se especula que el fallecido supuestamente tenía nexos con el crimen organizado. No obstante, nada de esto ha sido confirmado.

Hasta el momento, no se sabe cuándo o dónde serán los ritos funerarios. Por otra parte, los usuarios en redes sociales se han solidarizado con la familia para que puedan sobrellevar su luto de la mejor manera posible.

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César Gastélum murió en Sinaloa / Redes sociales

La reacción de ‘la Beba, presunta novia de César ‘Cesarín’ Gastélum, ante el asesinato del influencer

En los últimos meses, se comenzó a decir que ‘la Beba’ presuntamente era novia de César ‘Cesarín’ Gastélum. De hecho, la última publicación que hizo el creador de contenido fue sobre una cita que habría tenido con ella.

Cuando el influencer fue asesinado, la chica estaba realizando una transmisión en vivo desde su casa. En los comentarios del enlace, los internautas empezaron a cuestionar si ya sabía sobre lo ocurrido con ‘Cesarín’.

Al principio, la celebridad de internet se negó a creerlo. Sin embargo, al ver los mensajes constantes, le pidió a una persona que la acompañaba que investigara el tema. Mientras esperaba más información, dijo lo siguiente: “Teníamos una date (cita) mañana. Me iba a traer serenata”.

Cuando su acompañante le enseñó el video viral del asesinato de Cesarín, rápidamente dio por terminado el en vivo. Hasta ahora, se ha mantenido ausente de las redes sociales.

#LaBeba #Culiacán #ÚltimaHora #TikTokNoticias ♬ sonido original - Alerta.MX @alertamx6 🚨💔 ”¡Teníamos una cita mañana!” 😭 La reacción de La Beba tras enterarse de la muerte de César Gastélum durante una transmisión en vivo ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Entre lágrimas, la influencer reveló que ambos tenían planes de verse al día siguiente, una frase que se volvió viral y refleja el impacto que dejó el asesinato del creador de contenido en Culiacán. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades. 🕊️ ¿Qué opinas de esta tragedia que ha sacudido las redes sociales? #CésarGastélum

¿Quién es ‘la Beba’ y por qué se dijo que era novia de César ‘Cesarín’ Gastélum, influencer asesinado?

Al menos de manera oficial, nunca se confirmó que César ‘Cesarín’ Gastélum, influencer asesinado, y ‘la Beba’ tuvieran una relación. Previo al crimen, posteron videos y fotos en los que se les podía ver muy cercanos.

Las publicaciones dieron mucho de qué hablar. Si bien algunos las tomaron como un indicativo de que realmente eran pareja, otros simplemente lo atribuyeron a que estaban en medio de una colaboración.

‘La Beba’ es una creadora de contenido que se especializa en moda, es originaria de Sinaloa. En Instagram, tiene poco más de 25 mil seguidores.

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