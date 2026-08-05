¿César Gastélum tuvo un presentimiento antes de ser asesinado? Su frase recuerda caso Valeria Márquez

La muerte del influencer César Gástelum ha sacudido las redes sociales y despertado una inquietante comparación con el caso de Valeria Márquez. Ambos creadores de contenido fueron asesinados mientras realizaban transmisiones en vivo y, de manera escalofriante, ambos pronunciaron frases que hoy muchos consideran un presagio de lo que estaba por ocurrir. Mientras la influencer advirtió que temía que la fueran a matar, el creador de contenido confesó sentir miedo tras detectar movimientos sospechosos minutos antes del ataque que terminó con su vida.

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¿Qué le pasó al influencer César Gastélum? / Redes sociales

¿Qué pasó con César Gástelum y por qué lo comparan con Valeria Márquez?

El nombre de César Gástelum, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, se convirtió en tendencia luego de que se viralizara el video del momento previo a su asesinato en Culiacán, Sinaloa. El influencer realizaba una transmisión en vivo junto a varios amigos cuando ocurrió el ataque.

La tragedia recordó inmediatamente el caso de Valeria Márquez, la influencer y modelo asesinada en mayo de 2025 mientras transmitía en vivo desde su negocio. Ambos casos generaron conmoción debido a que los crímenes quedaron registrados en video ante cientos de seguidores.

Pero más allá de la similitud de haber sido víctimas durante transmisiones en directo, lo que más impactó a los usuarios fue que tanto Valeria Márquez como César Gástelum expresaron preocupación o temor minutos antes de ser asesinados, una coincidencia que ha desatado miles de comentarios en redes sociales.

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César Gastélum, influencer asesinado en Sinaloa / Redes sociales

¿Cuál fue la última frase de César Gástelum minutos antes de ser asesinado?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, César Gástelum se encontraba grabando un sketch mientras vestía un uniforme de repartidor y portaba una mochila térmica como parte de la caracterización. Durante la transmisión, él y sus acompañantes observaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta. Los hombres se acercaron y preguntaron si estaban esperando un pedido, situación que llamó la atención del influencer.

Tras aquel intercambio, César lanzó una frase que hoy ha cobrado un significado inquietante:

“Esos chavalos me dan miedo, oiga”. César Gástelum

Minutos después, según los primeros reportes, dos hombres armados llegaron en una motocicleta al estacionamiento donde se encontraba el creador de contenido. Uno de ellos sin bajar de la moto disparó contra él a corta distancia. Paramédicos acudieron al lugar, pero ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

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¿Qué dijo Valeria Márquez antes de ser asesinada durante una transmisión en vivo?

El caso de César Gástelum revivió la conversación sobre el asesinato de Valeria Márquez, una de las tragedias más comentadas en redes sociales durante 2025. Horas antes de ser atacada mientras transmitía en vivo desde su negocio, una colaboradora le informó que una persona había acudido a buscarla para entregarle un supuesto regalo muy costoso. Aquella situación generó inquietud en la influencer.

Fue entonces cuando Valeria pronunció una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de sus seguidores:

“A lo mejor me iban a mat*r”. Valeria Márquez

La creadora de contenido también comentó que deseaba retirarse del lugar porque algo no le parecía normal. Sin embargo, decidió continuar con su transmisión. Tiempo después llegó un sujeto disfrazado de repartidor y le disparó, arrebatándole la vida.

Valeria Márquez tenía 23 años y era una figura reconocida en Zapopan, Jalisco. / Redes sociales.

Así fue el asesinato de César Gástelum durante una grabación en vivo

El ataque ocurrió la noche del 4 de agosto en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, específicamente en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida.

De acuerdo con los reportes difundidos, César Gástelum se encontraba acompañado por otras personas mientras grababan contenido para redes sociales. Todos vestían prendas color naranja y mochilas similares a las utilizadas por repartidores de aplicación.

En las imágenes se observa cómo una motocicleta se aproxima al grupo. Instantes después, uno de los ocupantes dispara directamente contra el influencer. El momento fue captado por la transmisión y posteriormente comenzó a circular en diversas plataformas digitales.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

¿Quién era César Gástelum, el influencer asesinado en Culiacán?

César Gástelum era un creador de contenido originario de Sinaloa que logró construir una importante comunidad digital gracias a sus videos de humor, sketches y transmisiones en vivo.

En TikTok acumulaba alrededor de 577 mil seguidores y más de 22 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram reunía más de 116 mil seguidores. También tenía presencia en YouTube y Kick, donde compartía contenido relacionado con entretenimiento, videojuegos y experiencias personales.

Entre sus personajes más populares destacaban el “Profe Alducin” y el “Padre”, caracterizaciones que le permitieron conectar con una audiencia joven que seguía constantemente sus publicaciones. Además de mostrar parte de su vida cotidiana, César compartía fotografías de viajes, automóviles, conciertos y eventos sociales. Su crecimiento en redes lo convirtió en una figura cada vez más conocida dentro de la comunidad digital sinaloense.