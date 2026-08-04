Gema rompe en llanto por la muerte de su papá en La casa de los famosos México 2026, VIDEO

La segunda semana de La casa de los famosos México 2026 dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. La actriz y participante Gema Garoa no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la reciente muerte de su padre, una pérdida que ocurrió apenas horas antes de ingresar al reality. Aunque ha intentado mantenerse fuerte frente a las cámaras, una conversación con Arantza Ruiz y Flor Vigna la llevó a abrir su corazón y mostrar el duro proceso emocional que atraviesa dentro del encierro.

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¿Por qué Gema Garoa lloró al hablar de la muerte de su papá en La casa de los famosos México?

Gema Garoa explicó que la muerte de su papá sí representa un golpe importante para ella, aunque su relación con él no era especialmente cercana. Aun con esa distancia, la pérdida ocurrió justo cuando estaba a punto de comenzar una nueva etapa profesional. Por eso, entrar a La casa de los famosos México 2026 mientras enfrentaba la muerte de su papá se convirtió en una experiencia emocionalmente complicada para la participante.

Flor Vigna le recordó que podía hablar del tema cada vez que lo necesitara. Fue entonces cuando Gema Garoa ya no pudo contener las lágrimas y se quebró frente a sus compañeras. Mientras le tomaba la mano para consolarla, Flor expresó: “Chiquita, es muy difícil”. Instantes después, la actriz respiró profundo, se recompuso y continuó la conversación, dejando claro que no quiere que su dolor defina su paso por La casa de los famosos México 2026.

“Aí, güey, pero no voy a estar todo el día hablando de mí, pobre de mí, lo que me pasó a mí; no me voy a agarrar de ahí” Gema Garoa

La actriz también recordó que anteriormente había enfrentado la muerte de su mamá, por lo que con el fallecimiento de su padre quedó huérfana. Sin embargo, insistió en que nunca ha utilizado esas pérdidas para provocar lástima o construir una imagen frente al público.

“Nunca me he agarrado de la muerte de mi mamá, que la gente diga: ‘Ay, pobre’”. Gema Garoa

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¿Cómo se enteró Gema Garoa de la muerte de su papá antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Desde la gala de estreno, Gema Garoa reveló que recibió la noticia de la muerte de su padre apenas un día antes de ingresar a La casa de los famosos México 2026.

La actriz contó que intentó comunicarse con él para informarle que sería parte del programa. Sin embargo, durante esa llamada descubrió que acababa de morir, una noticia que cambió por completo los días previos a su participación en el reality.

“Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acababa de fallecer. Entonces, eh... pues no pasa nada, la vida sigue” Gema Garoa

La revelación impactó tanto a los habitantes como a la audiencia, ya que muy pocos imaginaban que Gema ingresó a la competencia enfrentando una situación tan delicada en su vida personal.

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¿Cuál era la relación de Gema Garoa con su padre David García Chavira?

Otro aspecto que la actriz compartió dentro de La casa de los famosos México fue la relación que mantenía con su padre. Gema explicó que no creció junto a él y que apenas había logrado conocerlo años atrás, por lo que nunca desarrollaron un vínculo tradicional de padre e hija.

A pesar de esa distancia, reconoció que la noticia de su muerte fue dolorosa porque representa una pérdida importante dentro de su historia familiar. Además, recordó que años antes también enfrentó el fallecimiento de su madre, situación que ahora la deja sin sus padres.

“Hace tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá. Yo la verdad es que no tengo una convivencia con él de padre e hija; sin embargo, es un momento feo en mi vida”. Gema Garoa

La actriz también reiteró que no desea que sus compañeros utilicen esta situación como argumento para nominarla o sugerir que abandone el programa. Desde el inicio ha defendido su decisión de permanecer en la competencia y continuar con el compromiso profesional que asumió.

Lejos de buscar lástima, Gema Garoa ha intentado mantener una actitud positiva dentro de La casa de los famosos México 2026. No obstante, reconoció que el aislamiento propio del reality intensifica las emociones y hace que momentos como este sean mucho más difíciles de procesar.