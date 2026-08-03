A actor de Sabor a ti se le murió su esposa inesperadamente en la recamara; así fueron sus últimos momentos

Aunque había mantenido su carrera lejos de los escándalos, en los últimos meses el actor Oscar Bonfiglio se vio envuelto en rumores sobre un posible desfalco en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) cuando se desempeñaba como secretario de Tesorería y Administración. Sumado a ello, vivió la terrible pérdida de su esposa, la actriz de doblaje Bárbara Hernández.

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¿Cómo murió Bárbara Hernández, esposa de Oscar Bonfiglio? Su hermano reveló los últimos momentos

Su hermano, el actor y cantante Andrés Bonfiglio, nos contó: “Mi hermano Oscar acaba de perder a su esposa. Ella tenía problemas en la columna, ya estaba recibiendo mucha morfina, y su cuerpo se cansó”.

Andrés asegura que a pesar de este padecimiento no se imaginaban el fatal desenlace.

Andrés Bonfiglio “Fue completamente inesperado. De hecho, le tocó a él, en su recámara. A Bárbara le vino un paro y desafortunadamente se fue. Era muy joven aún (tenía 64 años)”.

Y nos platicó cómo se encuentra de ánimo su hermano. “Evidentemente está afectado, pero sigue trabajando. Por fortuna tiene el proyecto de la nueva telenovela de Lucero Suárez, ‘Sabor a ti’, y eso de alguna u otra forma lo está distrayendo. La familia lo estamos apoyando. Lo vamos a ver constantemente, le demostramos amor”.

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Oscar Bonfiglio / Fotos: Archivo, IG @elbonfis, @andres.bonfiglio y @fresasconcremamusic

¿Oscar Bonfiglio está involucrado en el presunto desfalco de la ANDA? Esto respondió su hermano

Por otra parte, sobre las supuestas acusaciones que ha recibido su hermano después de que la actriz Aleyda Gallardo declarara que había una denuncia hacia un secretario del Tesoro de una administración pasada, sin decir exactamente el nombre, pero dejando entrever que se refería a Oscar, señaló:

“Es completamente falso. La persona responsable de todo ese desfalco ya está en la mira de las autoridades. Obviamente se fueron con el secretario del Tesoro, que en ese momento era mi hermano”. Andrés Bonfiglio

Y añadió: “Aleyda me quitó la chamba de un proyecto que íbamos a hacer en teatro. La productora me lo contó. Le dijo que si yo participaba en la obra ella no estaría. ¿Y así quería ser secretaria general de la ANDA, quitándole la chamba a otros? Qué poca ética”.

Andrés Bonfiglio “Esto fue en una obra para Teatro en breve, a finales del año pasado. Yo le dije a la directora: ‘Perfecto, sin broncas, si tú consideras que esta persona debe estar, de verdad que yo me retiro’, y me contestó: ‘Pero tengo otro proyecto para ti’; sin embargo, a estas alturas del partido esas cosas se me resbalan. Afortunadamente, cayó otro proyecto”.

Sobre por qué cree que ella le pudiera tener coraje, señaló: “No tengo la menor idea y ahorita más, porque perdió las elecciones de la Secretaría General, pero ahí están los resultados. No puedes tapar el sol con un dedo. Yo nada más le deseo muchas bendiciones y le digo: ‘Que te vaya muy bien en tu carrera’, pero así no se empieza tratando de quitar chamba a compañeros”.

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¿Qué dijo Andrés Bonfiglio sobre el reencuentro de Fresas con Crema y el homenaje a Mariana Levy?

Por otra parte, Andrés se encuentra muy feliz con el reencuentro de Fresas con Crema, grupo del que forma parte. “Vamos a estar el 16 de agosto en Morelia, con el show La culpa es de los 80s, con Fandango, Kenny y Los Eléctricos y Antonio de Carlo, entre otros. Ha sido una experiencia increíble volver a los escenarios. Además, lo combino con una agencia de talento que puse”.

“De los integrantes originales, Toño Mauri no pudo participar en el reencuentro por cuestiones de salud, pero estamos constantemente hablando con él y va bien”.

Finalmente, platicó que los shows están teniendo algo especial: “Se los estamos dedicando a Mariana Levy (quien fue parte del grupo). Tengo contacto con su hija María, quien está feliz haciendo su vida, siendo madre”.

Andrés Bonfiglio y el reencuentro de Fresas con Crema / Fotos: Archivo, IG @elbonfis, @andres.bonfiglio y @fresasconcremamusic

¿Qué dijo Aleyda Gallardo a TVNotas sobre el presunto desfalco en la ANDA hace tres meses?

“Soy la secretaria de Tesorería de Contabilidad y Finanzas de la ANDA (en ese entonces). Los robos que ha habido se denunciaron, eran de 2 empleados y de justamente un secretario anterior a mi cargo, pero están en denuncia penal y pues se llevará su curso”.

¿Quién es Oscar Bonfiglio y cuál ha sido su trayectoria en las telenovelas y el doblaje?

Es hijo de Oscar Morelli y María Eugenia Ríos.

Debutó como actor en 1974 y lo hemos visto en más de 40 telenovelas, entre ellas: Cuando llega el amor, El vuelo del águila, Alguna vez tendremos alas, Amor real, Ringo, Perdona nuestros pecados y Monteverde .

También es actor de doblaje y ha destacado en teatro.



¿Quién es Andrés Bonfiglio? Así ha sido su carrera en Fresas con Crema, teatro y televisión

Es parte del grupo musical Fresas con Crema.

Participó en películas como Ladrones de tumbas, El teatro del horror, Amor que mata y Semilla de odio , entre otras.

entre otras. En unitarios ha sido parte de: Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe .

Al igual que su hermano, destaca en el teatro.

Oscar Bonfiglio y Andrés Bonfiglio / Fotos: Archivo, IG @elbonfis, @andres.bonfiglio y @fresasconcremamusic

¿Quién es Aleyda Gallardo? Su carrera como actriz, directora y exfuncionaria de la ANDA

Es actriz y directora de cine, teatro y televisión.

Ha participado en telenovelas como: Barrera de amor, Cuando me enamoro, Yo no creo en los hombres y La candidata , entre otras.

Ha formado parte de series como Hasta que te conocí y La Guzmán .

También fue secretaria del Tesoro, Contabilidad y Finanzas de la anterior administración de la ANDA.

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