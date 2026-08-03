Cachamos a Armando Hernández de galán con una joven rubia… ¡que no es su esposa! ¿Infidelidad? FOTOS

Hace unos días nos llevamos la sorpresa de ver a Armando Hernández en una cita con una chica mucho más joven que él, que no era Stephany Márquez, su esposa.

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¿Quién es Renata Romo, la joven actriz con la que fue visto Armando Hernández?

Averiguamos que la chica en cuestión es una actriz y cantante llamada Renata Romo, de 23 años, egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, quien forma parte del elenco de la telenovela ‘Sabor a ti’, misma en la que actúa Armando, luego de 17 años de estar ausente de ese formato.

Compartieron un ameno momento en una cafetería del teatro Helénico. Su acompañante es la actriz Renata Romo. Notamos que ambos estuvieron atentos a la plática y a ella la vimos muy risueña. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

Aunque entre ellos hay una diferencia de 20 años, notamos que hay química: Renata no paraba de reír. Se dieron un abrazo cuando ella se ausentó para ir al tocador. Ya cuando se iban, él le abrió la puerta del auto y, al parecer, le dio un beso de piquito.

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¿Quién es Renata Romo, la joven actriz con la que fue visto Armando Hernández?

¿Quién es la esposa de Armando Hernández y cuánto tiempo llevan juntos?

Armando Hernández, quien da vida al “Brayan” en la serie 40 y 20, no es asistente asiduo de las alfombras rojas y menos tiene la costumbre de subir fotos familiares a sus redes. Solo en algunos eventos lo hemos visto acompañado de su esposa, Stephany Márquez, y sus 2 hijos.

Armando y Stephany están juntos desde 2007, luego de haberse conocido un 14 de febrero en un antro en Querétaro. El comediante declaró en su momento que fue tanta la atracción y el entendimiento con ella, que a los 4 días ya vivían juntos. También señaló que no estaban casados, pues preferían gastarse el dinero en viajes y no en fiestas; no obstante, trascendió en Internet que “Elvis Presley” los casó en Las Vegas en 2022.

Ahora que vimos al actor con Renata, su joven compañera de telenovela, algo que llama mucho la atención es el parecido entre ella y Stephany, la esposa de él. Todo indica que él las prefiere rubias. Ahí están las imágenes... ¿Hay amor, deseo o simple amistad?

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enata subió del lado del copiloto y, de pronto, Armando se agachó por la ventana, al parecer para darle un beso de piquito. Luego salieron con rumbo desconocido.

¿Cuál es la trayectoria de Armando Hernández, actor de 40 y 20 y Sabor a ti?

Nació el 27 de septiembre de 1982 en la CDMX.

Además de actor, es piloto aviador.

Su debut fue en la película De la calle (2001). A partir de entonces comenzó a hacer cine, y lo hemos visto en filmes como Amar te duele (2002), Fuera del cielo (2006), Sangre de mi sangre (2007), Rudo y Cursi (2008), La boda de la abuela (2019) y Un día en Culiacán (2024).

También ha trabajado en telenovelas; de hecho, este año es su regreso a este formato, con Sabor a ti. Antes lo vimos en: Clase 406 (2003), Lola, érase una vez (2007) y Alma de hierro (2009).

Ha tenido mucho éxito en los programas de comedia como Los héroes del norte (2010), Me caigo de risa (desde 2015), 40 y 20 (desde 2016) y Tal para cual (2022).

En 2024, participó en ¿Quién es la máscara?, donde resultó ganador con el personaje de “Freddie Verdury”.

Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram y 647 mil en TikTok.

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