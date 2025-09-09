Armando Hernández y Luis Fernando Peña no fueron invitados a la boda de Martha Higareda ¿Adiós amistad?

¡Posible enemistad! Armando Hernández no fue invitado a la boda de Martha Higareda: “El hecho de que ella no me haya invitado no me ocasiona ningún problema... A veces en mi familia tampoco me invitan a los eventos”

Hace más de 20 años que se estrenó Amar te duele y sigue generando conversación entre el público, a causa de los protagonistas de la película romántica. En esta ocasión los fanáticos se inclinaron al lado negativo, luego de que Luis Fernando Peña reveló que no había sido invitado a la boda de Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, el pasado 8 de febrero.

Armando Hernández reveló que no fue invitado a la boda de Martha Higareda / Redes sociales

¿Por qué Armando Hernández no fue invitado a la boda de Martha Higareda?

Ahora, Armando Hernández menciona que él tampoco fue requerido para acudir al gran momento: “No fui invitado, pero no lo tomé a mal. Al contrario, me dio mucho gusto y felicidad. Esos eventos son muy importantes e íntimos para las personas. Una cosa son los amigos y otra la familia”.

Martha (Higareda) y él tienen una bonita relación. “Hemos trabajado en demasiados proyectos y nos conocemos desde hace muchos años. No les voy a mentir con que cada 8 días nos vemos, porque no ha sido así. Sin embargo, respeto lo que ella haya decidido”.

Expresó su emoción después de que Higareda y Howes anunciaron que serían papás

de gemelos: “Siento alegría de que se haya casado y que ahora está embarazada esperando a sus hijos. Lo único que queda, como compañero de trabajo, es celebrar esos triunfos y éxitos de la vida”.

Han convivido y trabajado juntos en diferentes ocasiones / Liliana Carpio y redes sociales

¿Cómo es la relación entre los actores de la película Amar te duele?

Armando platicó que tienen un chat con los integrantes de Amar te duele. Nos comentó que vio a Martha en el programa ¿Quién es la máscara?, justo antes de casarse, y que le deseó lo mejor: “No me sentí mal. A veces en mi familia tampoco me invitan a los eventos. El hecho de que ella no me haya invitado no me ocasiona ningún problema. Siempre le mandaré buena vibra a la distancia”.

El actor cree que esto se debe a la percepción del público. “Me encanta que la gente sigue pensando que todo lo hacemos juntos. Es bien padre eso, porque al final somos muy buenos amigos. Solo que ya crecimos personal y profesionalmente. Los tiempos no nos permiten tener esa convivencia que quisiéramos. No necesariamente tenemos que vernos diario. Lo que importa es que en cada encuentro lo hagamos con emoción”.

Por otra parte, Armando agradece las muestras de cariño que ha recibido su personaje en 40 y 20 y expresó su emoción por formar parte de la temporada 13: “Se dice fácil hacer 150 capítulos, pero no. Abrazo con mucho cariño, respeto y admiración a ‘Brayan’. Llevo 8 o 9 años construyéndolo”.

“La comedia es uno de los géneros más complicados. Hemos tenido la oportunidad de tener muchas libertades que Gustavo Loza nos da. He creado un personaje entrañable y empático”, concluyó.

El público se sorprendió al no ver al elenco conformado por Andrea Damián, Luis Fernando Peña, Ximena Sariñana y Armando Hernández en la boda de Martha Higareda. / Liliana Carpio y redes sociales

¿Por qué Luis Fernando Peña no fue invitado a la boda de Martha Higareda?

Luis Fernando confirmó que no fue invitado a la boda de Martha Higareda el pasado 8 de febrero. “No, no fui a la boda de ‘Renata’ (Martha Higareda). ¿Cómo quieres que vea que se está casando con otro? Obviamente no...”.

“La verdad es que no me invitaron, y no pasó nada. Yo entiendo que no siempre vas a estar invitado, y mi relación de amistad con Martha no se va a ir a la basura ni se va a terminar porque no me invitó a su boda. Sería lo más ridículo que yo pudiera hacer”.

Luis Fernando Peña habla sobre su amistad con Martha Higareda tras no ser invitado a su boda. / Instagram: @marthahigareda YT: Ernesto Buitron News

¿Quién es Armando Hernández, compañero de Martha Higareda en Amar te duele?

Armando tiene una fructífera carrera:



Armando Hernández debutó como actor en De la calle (2001). Después lo vimos en películas como: Amar te duele (2002), Sangre de mi sangre (2007), Cañitas y Rudo y cursi (2008), entre otras.

Actuó en telenovelas, entre ellas: Clase 406 (2003), Alma de hierro (2009) y Senda prohibida (2023). Formó parte de los programas de comedia: Los héroes del norte (2010), Me caigo de risa (2015), 40 y 20 (2016-actualmente) y Tal para cual (2022).

En 2024 participó en ¿Quién es la máscara (ganador).

Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram.

