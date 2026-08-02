Ernesto Laguardia tendrá que ser operado de la rodilla tras ser atropellado antes de LCDLFM: ¿Saldrá? VIDEO

Ernesto Laguardia es uno de los habitantes favoritos del público en La casa de los famosos México 2026, pues muchos aseguran que el actor tiene miles de historias por contar. La primera llegó, y es que después de verlo con una protección en la rodilla, el intérprete asegura se hará una cirugía. ¿Qué le pasó?

Ernesto Laguardia será operado tras La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue atropellado el actor Ernesto Laguardia, antes de La casa de los famosos México 2026?

Esta es una historia que pocos conocen, pero Ernesto Laguardia decidió contarla a sus compañeros de La casa de los famosos México 2026, ya que entró con una protección en la rodilla.

Según su testimonio, él se encontraba a bordo de su motocicleta y totalmente detenido, cuando de repente, una mujer lo embistió con su camioneta:

Estaba yo en mi moto esperando el siga y una señora llegó y con todo, la moto salió para allá y yo para allá. Todavía me levanté y pude caminar. Estaba totalmente desprendido lo de abajo con lo de arriba (rodilla). Ernesto Laguardia

Y es que Ernesto contó también que tiene una alma aventurera, motivo por el que le encanta conducir su motocicleta.

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Ernesto Laguardia habla de su rodilla en La casa de los famosos México / Redes sociales, Mezcalent

¿Ernesto Laguardia tendrá que ser operado de su rodilla tras La casa de los famosos México 2026?

No solo lo ocurrido durante su atropellamiento fue suficiente para que Ernesto Laguardia tenga que ser intervenido en la rodilla, ya que su gusto por otras actividades de riesgo lo han orillado a esa decisión:

Me atropellaron, luego esquiando, luego la moto. Saliendo me voy a quitar todo (señalando su rodilla). Ernesto Laguardia

Cabe señalar que, con estas declaraciones, no existe el riesgo de que Ernesto Laguardia salga de manera inmediata del reality de Televisa, pues el tema salió a la plática debido a que todo el tiempo utiliza una protección en su rodilla.

Por último, también contó que aunque en un inicio sí tenía miedo en andar en la moto, poco a poco fue desapareciendo hasta que le encontró el gusto para poder andar casi siempre.

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¿Ernesto Laguardia es favorito para ganar La casa de los famosos México 2026 tras filtraciones?

Como pasa cada temporada de La casa de los famosos México, las filtraciones han comenzado y una reciente lista muestra el presunto orden de eliminados, así como el ganador de esta temporada.

Según dicha lista, Ernesto Laguardia presuntamente sería eliminado durante la semana 11, a solo unos días de la gran final del reality.

Por último, dicha lista también señala que Karina Torres sería la ganadora de La casa de los famosos México 2026 , una apuesta que muchos creen que puede cumplirse. ¿Será?

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