Cynthia Klitbo recuerda en La casa de los famosos México 2026 cómo descubrió una infidelidad, ¡en su propia casa!

Antes de que Cynthia Klitbo estallara vs. Masad por sus actitudes en la cocina de La casa de los famosos México 2026, la actriz se sinceró sobre uno de los episodios más complicados que vivió en su vida amorosa años atrás, pues actualmente está en una historia de amor que presume a los cuatro vientos. ¡Te contamos!

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Cynthia Klitbo se sincera en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Qué le contó Cynthia Klitbo a Flor Vigna y Luis Chaparro en La casa de los famosos México?

Después de que Cynthia Klitbo revelara el nombre del actor que ‘la calentaba mucho’, la actriz de ‘Atrévete a soñar’ y ‘Teresa’ confesó que en una relación descubrió que le eran infiel en su propio casa; sin embargo, fue demasiado lista y le puso un cuatro a su entonces pareja.

En una plática con Flor Vigna y Luis Chaparro, la intérprete de melodramas confesó que en las relaciones que ha vivido siempre ha tenido que superar varios desafíos, aunque elige quedarse con lo mejor.

“Me pasó que se quisieron hacer famosos a mis costillas, pero no se le hizo porque me pintó los cuernos. Se metió a mi casa a pintarme los cuernos. Como yo ya sabía, le metí un paparazzi”, contó la actriz.

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Cynthia Klitbo revela infidelidad. / Mezcalent, Canva

¿Cómo se dio cuenta Cynthia Klitbo de que le eran infiel antes de enviar al paparazzi?

Después de tremenda revelación sobre su exrelación, Klitbo contó muy a su estilo cómo descubrió que le eran infiel antes de enviar al paparazzi. Según la actriz, su chica de la limpieza le llegó a comentar sobre lo que pasaba en su casa; incluso una vez le mostró el cabello de la otra persona, el cual guardó en un sobre.

Cuando ya sabía lo que pasaba, envió las cámaras para capturar el momento: “Lo agarraron saliendo y entrando de mi casa con una vieja. Se la cog… en mi casa, en mi cama”, reveló, generando sorpresa en sus compañeros, y agregó: “Le pusimos un cuatro y cayó redondito”.

Cabe señalar que Cynthia Klitbo no dio detalles sobre la persona de la que estaba hablando, pero a lo largo de su trayectoria artística ha protagonizado varias historias de amor con algunas personalidades del medio.

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¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo, actual habitante de La casa de los famosos México, ha sostenido varias relaciones sentimentales, pero solo se ha casado en cuatro ocasiones. Aunque no ha hablado de boda con su actual novio, asegura sentirse plena y feliz.



Jorge Antolín (exesposo)

Francisco Gattorno (exesposo)

Alexis Ayala

Rolando Tirado

Rubén Lira (padre de su hija y exesposo)

David Gerstein (exesposo),

Rey Grupero

Juan Vidal

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