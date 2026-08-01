Ese Pérez revela cómo perdió la visión de un ojo tras un brutal ataque; así lo contó en LCDLFM 2026

Lo que parecía una plática más dentro de La casa de los famosos México terminó dejando a todos en silencio. El creador de contenido Ese Pérez confesó que años atrás vivió un episodio violento que le provocó una lesión irreversible en uno de sus ojos. El influencer relató cómo una discusión con un ciclista escaló hasta convertirse en una agresión que casi lo deja completamente ciego.

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¿Qué contó Ese Pérez sobre la lesión que le hizo perder la visión en un ojo?

Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026 explicó que todo ocurrió cuando se encontraba grabando contenido en la calle y mientras caminaba por una ciclovía, tuvo un altercado con un joven ciclista que le reclamó el paso.

El influencer reconoció que la situación escaló rápidamente y terminó en una pelea física. Sin embargo, nunca imaginó que ese enfrentamiento tendría consecuencias mucho más graves horas después.

Al recordar el momento, narró que el joven regresó acompañado por varias personas para vengarse. Fue entonces cuando recibió un piedrazo directamente en el ojo, una agresión que cambió su vida para siempre.

Ese Pérez “Iba ahí por La Roma, iba entrar a grabar, pero está la ciclovía, las bicis iban para allá, yo iba vloggeando, me dicen que me quite, pero no lo hice con la intención de molestar. Era un morrito. Ni lo dejé bajar de su bicicleta, lo clavé a golpes. Iba con un amigo que nos separó. Huyó. Me metí a grabar como una hora y me dicen que estaba afuera el vato con otros seis en una bici, que me cuide. Yo dije, ay en bicis, entonces mi amigo me dice que no salgamos. Salgo, despido el video, volteo, siento el piedrazo en el mero ojo, ni me pegaron, ni nada, solo fue eso”.

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¿Cómo logró salvar el ojo Ese Pérez después de la brutal agresión?

Después del impacto, Ese Pérez aseguró que perdió la visión de inmediato y vivió momentos de desesperación al buscar ayuda médica. Según contó, el primer hospital al que acudió se negó a atenderlo, por lo que tuvo que trasladarse. Ahí fue atendido por una doctora que logró estabilizar su lesión antes de enviarlo nuevamente a un hospital especializado en la Ciudad de México, donde dos médicas continuaron con su tratamiento.

A pesar del esfuerzo del personal médico, el daño ya era muy severo y las secuelas resultaron permanentes.

Ese Pérez “Ya cuando le marqué a mi mánager, fui al hospital, ni me quisieron atender. No veía nada, dije que ya valió. No veo ni una luz. Fui a por donde viven mis papás, me fui hasta el Estado de México, una señora me atendió, me salvó el ojo, me revisó, pero me mandó a la Ciudad de México, me pasé, eran dos doctoras jovencitas, me echaron unas gotas”.

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¿Qué secuelas le quedaron a Ese Pérez después del piedrazo?

Durante la conversación en La casa de los famosos México 2026, el creador de contenido explicó que la lesión afectó una parte fundamental de su ojo, por lo que nunca pudo recuperar completamente la vista.

“Me rompieron el lente con el que nacemos. Veo muy poquito, mínimo”. Ese Pérez

Sin embargo, la lesión no afecta significativamente su vida cotidiana. El influencer explicó que, aunque perdió gran parte de la visión en ese ojo y ni siquiera con lentes puede recuperarla, afortunadamente logró conservar el órgano ocular gracias a la atención médica que recibió.

¿Quién es Ese Pérez, participante de La casa de los famosos México 2026?

Ese Pérez, cuyo nombre es César Pérez, es un creador de contenido, comediante e influencer originario de Guadalajara, Jalisco, que alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de humor publicados en TikTok, Instagram y YouTube.

Su estilo combina sketches, sátira y situaciones cotidianas con un toque muy característico que le permitió reunir una comunidad de millones de seguidores en redes sociales. Además, formó parte del colectivo de creadores conocido como La Pica Fresa, donde colaboró con otros influencers ampliamente conocidos.

Con el paso del tiempo también amplió su carrera hacia el stand-up, los podcasts y diversos proyectos relacionados con el entretenimiento digital. Ahora, su participación en La casa de los famosos México 2026 ha permitido que el público conozca una faceta mucho más personal, dejando atrás por un momento la comedia para compartir una experiencia que cambió su vida y que aún hoy le deja importantes secuelas físicas.