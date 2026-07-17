¿Ese Pérez se baja de La casa de los famosos México 2026? Borran pistas del supuesto habitante y desata rumores

¿Primer habitante “eliminado” antes de entrar? Cuando todo parecía indicar que el influencer Ese Pérez sería el habitante número 11 de La casa de los famosos México 2026, las pistas relacionadas con él desaparecieron de las redes oficiales del reality. La situación encendió las especulaciones entre los seguidores del reality, mientras diversas cuentas en redes aseguran que el creador de contenido habría reconsiderado su participación tras recibir duras críticas entre usuarios. ¿Será?

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¿Desaparecieron las pistas de Ese Pérez de La casa de los famosos México 2026?

Los seguidores de La casa de los famosos México 2026 quedaron sorprendidos luego de notar que los videos y publicaciones con las pistas del décimo primer habitante fueron eliminados de las plataformas oficiales del programa.

La noche del 16 de julio, diversas señales compartidas por la producción llevaron a miles de usuarios a concluir que el elegido presuntamente sería Ese Pérez, influencer conocido por su amistad con Eduin Caz y Santa Fe Klan. Sin embargo, horas después, dichas pistas dejaron de estar visibles.

La situación provocó una ola de comentarios en redes sociales. Varias cuentas dedicadas a cubrir espectáculos y el fenómeno de La casa de los famosos México reportaron el movimiento y comenzaron a cuestionar si la producción había cambiado sus planes a última hora.

Una de las publicaciones más comentadas aseguró: “Borraron todas las pistas del ‘Ese Pérez’ de todas las redes de #LacasadelosfamososMx. Corre el chisme que ya NO ENTRA”.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Televisa o de la producción del reality, la desaparición del contenido alimentó aún más las especulaciones.

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Solo hay rastro de ellas en su pagina web de La casa de los famosos México 2026 / IG / X / Web

¿Ese Pérez presuntamente renunció a La casa de los famosos México 2026 por las críticas en redes?

Desde que comenzó a circular su nombre como posible participante de La casa de los famosos México 2026, Ese Pérez recibió opiniones divididas entre el público.

Mientras algunos usuarios celebraron la posibilidad de verlo dentro de la casa más famosa del país, otros cuestionaron su nivel de popularidad y aseguraron no conocerlo, generando numerosos comentarios negativos.

De acuerdo con información difundida por cuentas especializadas como La comadrita, el influencer presuntamente habría reaccionado a la ola de críticas que surgió tras la filtración de las pistas.

La Comadrita “Me cuentan que Ese Pérez se enojó al leer tantos comentarios de hate y al ver que la gente no lo conocía. Televisa ya borró de sus redes sociales el video en donde daban la pistas del próximo habitante. ¿Será que de último momento se bajó del proyecto?”

Sin embargo, otras versiones sostienen que el influencer no era un reemplazo de nadie y que su participación habría sido acordada desde hace varios meses.

Incluso se recordó que el creador de contenido acudió anteriormente a una postgala del reality como invitado, acompañado de Eduin Caz, donde presuntamente ya existían acercamientos con la producción del programa.

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🚨 Borraron todas las pistas del "Ese Pérez" de todas las redes de #LaCasaDeLosFamososMx. Corre el chisme que ya NO ENTRA.



*No era reemplazo de nadie, estaba firmado desde el año pasado, en una post gala que fue invitado (amigo de Abelito) hasta lo hicieron "firmar". pic.twitter.com/Qf7ufNK0Sv — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) July 17, 2026

¿Qué pistas relacionaban a Ese Pérez con La casa de los famosos México 2026?

Antes de ser eliminadas, las pistas compartidas por la producción de La casa de los famosos México del decimo primer habitante parecían encajar perfectamente con el perfil del influencer.

Entre los objetos que aparecieron en los adelantos destacaban:



Una motocicleta.

Unos lentes.

Una mochila.

Bebidas alcohólicas.

Un celular.

Un aro de luz.

Para miles de seguidores de La casa de los famosos México 2026, estas referencias apuntaban claramente a un creador digital relacionado con el entretenimiento, la fiesta y el contenido para redes sociales.

A pesar de ello, la producción no ha confirmado oficialmente que las pistas pertenecieran al influencer, por lo que el misterio continúa creciendo conforme se acerca la revelación del nuevo integrante.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026 hasta ahora?

La productora Rosa María Noguerón adelantó que la nueva temporada contará con un total de 15 habitantes. Hasta el momento, ya fueron revelados 10 participantes oficiales de La casa de los famosos México 2026.

La lista actual está integrada por:

Ernesto Laguardia,

Karina Torres,

Ximena Herrera,

Aldo Rendón,

Moisés Peñaloza,

Cynthia Klitbo,

Yahir,

Flor Vigna,

Massad,

Arantza Ruiz.