¿Abelito, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, será papá? Revela que “la familia creció”: VIDEO

Tras casi ganar ‘La casa de los famosos México 2025’, Abelito revela que está en una de las mejores etapas de su vida. Y es que no solo se encuentra trabajando en un proyecto que pinta para ser muy exitoso, sino que también contó que su familia “ya creció”. ¿Será padre? Esto dijo.

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Abelito hace una revelación sobre su relación con Aranza / Redes sociales

¿Quién es la novia de Abelito, el exintegrante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Abelito mantiene una relación muy estable con Aranza Salazar. No se saben muchos detalles sobre ella, ya que no es una figura pública. Su nombre ganó notoriedad por su romance con el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’. Ella suele hacer apariciones esporádicas en los videos de él.

Según contó el propio influencer, la conoció en 2022, cuando ambos estudiaban en la universidad y él comenzaba a explorar el mundo digital. Tras unos meses de amistad, comenzaron a salir. La celebridad ha admitido que no todo ha sido fácil en su noviazgo. No obstante, se aman mucho.

En su momento, se especuló que la joven realmente trabajaba “vendiendo servicios corporales” y que fue Abelito quien “la rescató”. El periodista Javier Ceriani informó que los padres del creador de contenido se molestaron por ello y no aceptan del todo el romance.

Cuando Aranza fue cuestionada sobre el tema, reconoció que sí llegó a trabajar en “la vida nocturna”, pero que los rumores eran exagerados: “No, no es mentira. Pero creo que lo exageraron”, indicó en su momento.

Ambos han dicho que están enamorados y la relación es muy seria. Incluso han dicho que no descartan la idea de casarse algún día, pero no en estos momentos, pues consideran que aun son muy jóvenes.

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¿Cómo fue que Abelito conoció a su novia? / Redes sociales

Abelito, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, dice que su familia “ya creció”

En un encuentro con la prensa, Abelito, quien a principios de año fue hospitalizado de emergencia, habló sobre su participación en ‘El príncipe del barrio’. Comenzó diciendo que está muy feliz por la oportunidad y espera que a la gente le guste su personaje.

Tras admitir que no sabía la fama que obtendría luego de ‘La casa de los famosos México 2026’, indicó que su relación con Aranza va “viento en popa” y que ya preparan un proyecto para mostrar cómo es su noviazgo.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que dijera lo siguiente: “Hay un nuevo integrante para la familia. Ya la van a conocer”. Antes de decir más, dio por terminado el encuentro.

Sus palabras generaron más dudas que respuestas. Algunos creen que realmente podría haber un embarazo de por medio, mientras que otros consideran que hablaba de alguna mascota o negocio. Hasta el momento, la pareja no ha querido decir más acerca de este asunto.

¿Abelito, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, trata mal a sus fans?

Hace algunos meses, una fuente anónima contó a TVNotas que, presuntamente, a Abelito ya se le había subido la fama tras su casi triunfo en ‘La casa de los famosos México 2025’. Señaló que, supuestamente, incumplía contratos y se alejó de sus fans.

“Antes de entrar a El Tenorio cómico (abril 2026), dejó botada otra obra (Divorciémonos mi amor). Estuvo en un plan prepotente. Todos los actores hacen videos de promoción de la puesta, y la ‘gente’ de Abelito le dijo a la producción que si él hacía videos tendrían que pagarle por cada uno. Pedía las perlas de la Virgen por participar en la obra. Así de cotizado y sangrón. Solo dio una función en Tijuana y botó el proyecto” Fuente a TVNotas

Y añadió: “Ante los fans muestra una cara, pero no es tan sencillo, alegre y divertido como solía ser al inicio. Ahora, sus allegados no dejan que se le acerquen. No quieren que les tomen fotos. Estos ‘malandros’ quieren cobrar por todo, explotar su imagen en todos los aspectos”.

Este tema nunca fue aclarado. No obstante, el influencer sostuvo que sus padres son quienes lo ayudan a tratar de mantener “los pies sobre la tierra”.

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