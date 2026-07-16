La casa de los famosos México 2026: ¡Ella es la décima habitante confirmada HOY, jueves 16 de julio!

La expectativa por La casa de los famosos México 2026 sigue aumentando a medida que se acerca el estreno del exitoso reality. Tras la presentación de los primeros nueve habitantes, la producción lanzó las primeras pistas sobre la décima participante confirmada, desatando una auténtica ola de teorías entre los seguidores del programa.

Aunque el objetivo es mantener el misterio hasta el anuncio oficial, muchos fans consideran que las señales compartidas fueron lo suficientemente reveladoras como para comenzar a señalar a una fuerte candidata. De hecho, en redes sociales ya circulan varias apuestas y una de ellas domina la conversación, pues todo parece indicar que la próxima habitante tendría una importante conexión con el mundo gamer, el streaming y la creación de contenido digital.

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¿Dónde ver La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes ya confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Antes de conocer al décimo elemento, vale la pena repasar quiénes ya tienen boleto asegurado para La casa de los famosos México 2026. Hasta el momento son ocho los nombres oficiales.

Karina Torres , influencer e integrante de las Perdidas.

, influencer e integrante de las Perdidas. Ximena Herrera , actriz.

, actriz. Aldo Rendón , influencer y asesor de imagen.

, influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza , actor, modelo y empresario.

, actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo , reconocida actriz de televisión.

, reconocida actriz de televisión. Yahir , cantante surgido de La academia.

, cantante surgido de La academia. Flor Vigna , influencer, cantante y conductora argentina

, influencer, cantante y conductora argentina Massad, influencer

Rosa María Noguerón, productora del programa, no ha confirmado ni desmentido esta información. En tanto que ha dicho que un total de 15 habitantes entrarán al show. En redes sociales, se cree que serán 16, ya que, en cada temporada, se revela a un concursante sorpresa justo el día del estreno.

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¿Quiénes son los habitantes ya confirmados de La casa de los famosos México 2026?

¿Qué pistas dio la producción sobre el décimo habitante de La casa de los famosos México 2026?

A diferencia de las pistas pasadas, los detalles de la décima confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' confundieron a muchos. Esto fue lo que se mostró:

Un control de consola

Botas moradas

Un micrófono con un letrero que indicaba 7 mil 500 puntos.

Una rosa

Cosas relacionadas con la actuación.

Una estatua budista

Unos audífonos con orejas de gato

Por lo que se puede intuir, se trataría de una cantante, actriz y streamer de videojuegos que, probablemente, profesa la religión budista.

Ve: La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el noveno habitante confirmado HOY, miércoles 15 de julio!

¡Hagan sus apuestas! 👀🔥 Te compartimos las pistas del DÉCIMO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨

🔺 Descubre de quién se trata este jueves 16 de julio en punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/WGYrDgQvaZ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 16, 2026

¿Es Natalia Juárez el décimo habitante de La casa de los famosos México 2026?

Entre los nombres que han comenzado a sonar con fuerza como la posible próxima revelada de La casa de los famosos México 2026 destaca Natalia Juárez, actriz y cantante que ganó popularidad gracias a sus participaciones en programas como La rosa de Guadalupe.

Sin embargo, no es la única celebridad que aparece en las apuestas de los fans. En redes sociales también han surgido nombres como:

Bellakath

Ari Gameplays

Arantza Ruiz

Hasta el momento, las candidatas que más coinciden con las pistas reveladas por la producción son Natalia Juárez y Arantza Ruiz. Ambas tienen experiencia frente a las cámaras, han desarrollado facetas como creadoras de contenido en plataformas digitales y cuentan con trayectoria en distintas producciones de televisión.

En el caso de Arantza Ruiz, además de su trabajo como actriz, se sabe que practica la religión budista, un detalle que algunos seguidores consideran clave para relacionarla con las pistas compartidas. Por su parte, Natalia Juárez encaja en varios de los indicios mencionados, por lo que su nombre continúa ganando fuerza entre los seguidores del reality.

Arantza Ruiz podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026'

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ será el próximo domingo 26 de julio de 2026. Se transmitirá a las 8:30 pm, a través del canal de Las Estrellas y VIX, aplicación que también dará acceso al 24/7.

Así será el calendario semanal:

Domingos : Galas de eliminación. Comenzarán a las 8:30 pm. Estarán disponibles por Las Estrellas y VIX.

: Galas de eliminación. Comenzarán a las 8:30 pm. Estarán disponibles por Las Estrellas y VIX. Miércoles: Galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX.

Galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX. Lunes, martes, jueves, viernes: Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX.

Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX. Pre y postgalas: Se podrán ver en VIX. Se realizan media hora antes y después de cada gala.

Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Él es el décimo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026

La espera está por terminar. Este jueves 16 de julio, a las 8:28 de la noche, la producción de La casa de los famosos México dará a conocer al esperado decimonoveno habitante. ¡No te pierdas la revelación que promete sorprender a todos!